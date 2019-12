失業夫妻每月1.9萬補助苦養7孩「募資求過聖誕節」　遭控酒鬼掀論戰

▲英國利物浦一對夫妻上網募資,希望有錢度過聖誕節。(圖/翻攝GoFundMe)



記者吳美依/綜合外電報導

英國利物浦的夫妻羅傑斯(Ryan Rodgers)與格里姆斯(Jenny Grimes)生了7個孩子,但因福利救濟金被削減,每月只能靠著480英鎊(大約新台幣1.9萬元)生活,不得不依靠親友接濟,如今聖誕節將近,在募資平台GoFundMe上求助,希望能夠度過佳節。但女方的母親格拉頓(Shelly Grattan)爆料,女婿根本就是騙錢的酒鬼,會把募款全部拿來買酒,許多網友也質疑夫妻「不負責任」。

Unemployed couple with seven children launch GoFundMe appeal to buy Christmas presents after booze battle https://t.co/eJcJHRtFB7

25歲的妻子格里姆斯表示,以前每月可以收到2100英鎊(大約新台幣8.4萬元)的補貼,但在統一福利救濟金(Universal Credit)削減後,補助被「限縮到最低額度」,一家9口只能靠著480英鎊(大約新台幣1.9萬元)苦撐,孩子最大的才7歲,只好依靠親友幫助,「聖誕節快到了,讓我們的處境又更加掙扎。我們以前從沒做過這種事,我們真的覺得非常羞恥,也很討厭這麼做。」

Metro報導,這對夫妻育有7個孩子,分別是7歲的艾莉(Ellie)、6歲雙胞胎肯西(Kenzie)與凱爾西(Kelsie)、4歲的萊西(Laysie)、2歲的亞契(Archie),以及7個月大的雙胞胎托比(Tobie)與萊利(Rylie)。26歲的丈夫羅傑斯(Ryan Rodgers)表示,財務困境已經影響到心理健康,讓他飽受憂鬱症與焦慮症之苦,自覺「沒用」。

Guarantee they've got fewer GCSEs than kids.



Irresponsibly having 7 kids with no intention of ever working and just living off the Government.https://t.co/aQQcEf7Q1l