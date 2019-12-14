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嫩弟被人妻拐玩脫衣撲克　「花棚大冰櫃當戰床狂搖」26年走不出陰影崩潰求死！

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲男子13歲遭人妻抓到冰櫃上激戰，至今仍有陰影。（圖／示意圖／翻攝pixabay下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國曼徹斯特的緹爾德斯雷（Tyldesley）1993年發生一起性侵案，當時年僅13歲的小男孩，受到33歲的女子以脫衣撲克遊戲引誘，兩人竟在花棚內的大冰櫃上發生性關係，展開私下交往，直到小男孩的同學發現，開始嘲笑他。26年過去，小男孩現今已39歲，仍未走出陰影，甚至試圖服用海洛因自殺。

根據英國《每日郵報》報導，現年60歲的希金斯（Janice Higgins）26年前趁著丈夫到酒吧喝酒，竟拐了當時僅13歲的男孩到家中，兩人玩著脫衣撲克、喝酒，沒想到希金斯竟將男孩帶到戶外花棚，接著就在放置在外面的大冰櫃上發生性關係。完事後，希金斯並沒有感到罪惡，竟還跟著男孩維持一段地下情，希金斯也讓男孩在她家當保姆哥哥，幫忙照看自己的兩名小孩。

▲冰箱,食物,冰凍,冷凍,冷藏。（圖／pixabay）

▲冰櫃上激戰轉為地下情，被男孩同學發現才斷絕。

兩人的地下情持續2年，直到1995年，男孩的同學發現了這段不倫戀，開始大肆嘲笑，並揚言要公開，於是男孩才害怕提出停止。事後希金斯自己到警局自首，但卻表示是因為丈夫對她持續家暴，所以才會做出脫序的行為。男孩也立即被送往輔導機構，但在進出26年後，仍還是承受不住精神壓力，企圖服用海洛因輕生。

希金斯和現已39歲的男子本周再度到法院，提到事件雖已經發生已久，但造成精神上極大的耗損，男子表示，「26年過去，事情發生之後我開始抽大麻、海洛因，也變得更加焦慮，心理健康問題更加惡化」。法官哈頓（Andrew Hatton）表示，年齡差距讓男子在年幼時無法有正確的判斷，所以才做出同意選擇，讓傷害維持兩年之久。而男子服用海洛因的罪刑將以「特殊情況」提出上訴，但仍必須接受強制勒戒。

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