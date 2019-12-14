川普恭喜強生大勝：脫歐後美英可談更大、更賺的貿易協定

▲美國總統川普（左）、英國首相強生（右）。（圖／美聯社、路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國大選13日落幕，首相強生（Boris Johnson）帶領的保守黨在國會中贏得365席，占有絕對多數，獲得大勝利。美國總統川普（Donald Trump）發布推文祝賀，他也提到，脫歐以後，兩國將可以達成新的貿易協定，「可能遠比與歐盟達成的任何協議都更大、更賺。」

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

川普13日在推特發文寫道，「恭喜鮑里斯．強生獲得偉大勝利！英國與美國現在將可以在脫歐以後，自由地達成新的大規模貿易協定，而且可能遠比與歐盟達成的任何協議都更大、更賺。快慶祝吧，鮑里斯！」

英國《獨立報》（The Independent）報導，川普一直以來都公開表態支持強生，11月甚至直指工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）對於英國將會「很糟糕」，強生應與脫歐黨（Brexit Party）黨魁法拉吉（Nigel Farage）達成協議。他也支持脫歐，數度鼓勵倫敦當局，與歐盟談判時採取更強硬的立場。

▲保守黨取得重大勝利，英國首相強生（Boris Johnson）開心比讚。（圖／路透）

綜合外媒報導，英國大選13日落幕，國會650席次之中，保守黨獲得365席，保守黨365席，工黨203席，蘇格蘭民主黨48席，自由民主黨11席，民主聯盟黨8席，新芬黨7席，威爾斯黨4席，綠黨1席，其他政黨3席。

▲英國工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，他未來不會再帶領工黨拚大選。（圖／路透）

首相強生指出，這屆選舉是1980年代以來最大勝利，「搞定脫歐」（Get It Done）是英國人民無法反駁的結果，他將於1月底完成任務，「沒有如果，沒有但是，沒有或許。」工黨面臨二戰以後最慘戰績，黨魁柯賓宣布，經歷「非常失望的一晚」之後，將不再帶領政黨參選，但他認為，黨的政見其實非常受到歡迎，是因脫歐議題引發分歧。

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