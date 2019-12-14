美朝鮮特使訪南韓　「板門店交涉北韓」外媒推測：幾乎沒機會！

▲美國朝鮮政策特使畢根 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

美朝關係陷入僵局狀態，美國總統川普在被問到是否擔心北韓干涉他的連任之路？當時他回答「不太可能，如果有的話那會令人相當驚訝」。而實際上，在緊張的局勢下美國國務院的北韓政策代表畢根（Stephen Biegun）15日準備到南韓訪問3天，而會不會在板門店與北韓交涉，也成為外界關注焦點。

綜合外媒報導，南韓外交部13日表示，畢根將於16日在首爾與外交部韓半島（朝鮮半島）和平交涉本部長李度勳會面，雙方會就半島局勢進行分析、交換意見，希望可以在無核化與半島和平進行實質的議題上協商。此外，畢根還將與南韓外交部第一次官趙世暎和青瓦台有關人士會面，雙方將會就北韓平安北道鐵山郡東倉里飛彈發射基地（北韓稱西海衛星發射基地）的最新動向交換訊息。

畢根此次訪韓，外界也觀望是否會在板門店與北韓官員進行對話，但日前北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）表示，美朝之間將不會有任何「無核化」的談判，因此認為雙方見面機率並不大，加上三次川金會亦無下文，北韓恐怕想談意願極低。

北韓外務省發言人12日發表談話，譴責美國提議舉行討論北韓問題的聯合國安理會會議，而在真正對話的時候明顯拿不出方案，「北韓也沒有可以再失去，不論美方做出何種選擇，北韓都已經做好準備。」暗示可能將會再發射洲際彈道飛彈或人造衛星。