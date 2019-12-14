他親眼見寶寶「被關洗衣機翻攪」　詭譎笑臉發毛…走近看才知自己腦補糗炸！

▲滾筒洗衣機其實暗藏許多危機。（圖／示意圖／pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人近年來喜歡穿上「圖案T恤」，尤其是印有人像的，不僅可以凸顯潮流感，甚至有些人會將自己心愛的人、寵物拿去印製成上衣。近日一名國外網友爸爸就在論壇上分享自己「差點心臟」跳出的經驗，因為在洗衣機內看到兒子被翻攪的滾啊滾的，鼓起勇氣近看後才發現是虛驚一場，「只能怪圖片的解析度真的太高！」

這名已為人父的男網友在「Imgur」平台上分享了一張乍看讓人心跳漏跳一拍的照片，因為一個嬰兒就被關在洗衣機內跟著不斷的滾動，當下男網友仔細一看竟然是自己才幾個月大的孩子，正想尖叫要老婆來的時候，才發現「邊邊角角有點不太對勁」。

▲男網友以為寶寶被關進洗衣機，走近看才發現糗大。（圖／翻攝自Saxon）

男網友鼓起勇氣走上前才發現，竟然是老婆拿著孩子的照片去印成T恤，因為孩子的臉占了上衣的正中間，又剛好卡在洗衣機門，看起來就像是孩子被關在機內不斷翻攪，他表示「當下看到真的讓人心臟病發！」也幽默的提醒，「如果你有用孩子的照片印成T恤，請特別在洗衣機上貼上警告標語，免得嚇壞家人」。

其他鄉民看到照片後，也直呼，「乍看真的太恐怖了！」、「如果是真的小孩被困在裡面，也看起來太開心了！」也有人提出建議，洗的時候可以將圖片翻面，這樣就不會有「意外」發生了。