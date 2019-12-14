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紐西蘭火山爆發增至14死！潛水員再尋獲1遺體「啟動驗屍調查」　受難者國籍公開

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▲▼ 紐西蘭政府派員登上懷特島，進行搜救行動。（圖／路透）

▲紐西蘭政府派員登上懷特島，進行搜救行動。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

紐西蘭當局13日冒險登島運回6具遺體；警方今（14日）表示，連2日搜救的潛水員們稍早在海上發現一具遺體，但仍有一人失蹤，目前官方證實因懷特島（Whit Island／Whakaari）火山爆發死亡的人數，已經上升至14人，另外20名重傷者仍在紐西蘭和澳洲的加護病房。

BBC報導，警方在聲明中指出，他們將會分析現有的資訊並擬定進一步的計畫，若各項環境安全指標允許，預計未來數天內會重返島上，進行地毯式搜索，找尋仍留在島上的罹難者遺體。

▲▼ 紐西蘭政府派員登上懷特島，進行搜救行動。（圖／路透）

▲▼ 紐西蘭政府14日不會再派員登島，但後續會評估再次回到島上搜索的時間。（圖／路透）

▲紐西蘭軍方直升機，將懷特島罹難者遺體運回。（圖／路透）

所有罹難者會在奧克蘭（Auckland）進行解剖驗屍，參與驗屍的專家會有病理學家、法醫和指紋辨識官；警方會盡量在遺體上蒐集口供身分辨識的線索，包括基本外貌、衣物、照片、指紋、就醫紀錄以及DNA採樣。警察副處長提姆斯（John Tims）表示，「這是一項冗長又複雜的過程，而我們會努力達成我們的工作，讓大體能夠盡快回到家人身邊。」

儘管島上仍佈滿毒害物質，以及火山再次爆發的風險，紐西蘭當局13日仍派遣8名紐西蘭國防軍（New Zealand Defence Force）特種部隊隊員，穿著防護衣並配有呼吸輔助儀器，搭乘直升機進行「高速」登島行動。因為事先已經先掌握了6具罹難者遺體的確切地點，因此這次快進快出的任務相當成功，前後花費共約4小時，遺體由空中吊掛的方式被運離島上，隊員們隨後再搭乘直升機前往一艘海軍船隻，乘船返回本島。

▲▼2019/12/09，紐西蘭懷特島（White island）火山爆發。（圖／路透）

▲▼懷特島9日火山爆發，多人送回島上時已經重傷命危。（圖／路透）

▲▼ 紐西蘭懷特島（White Island）9日火山爆發。（圖／路透）

報導指出，火山學家事前曾警告，目前火山活動仍相當不穩定，有可能在8名特種部隊隊員登島期間再次爆發，所幸全員平安歸來，否則他們要面對的是岩漿、極高溫的蒸氣、高速噴發的巨量火山灰和碎石。

懷特島火山週一（9日）爆發時，島上有47人正在火山附近活動，其中24人為澳洲籍、9人為美國籍、5人為紐西蘭籍、4人為德國籍、2人為中國籍、2人為英國籍，以及1名馬來西亞籍人士。

當時不少在火山爆發之際已經在返航回本島途中的觀光船，為了拯救島上剩下的遊客而折回懷特島，在驚險的狀況下成功救離大部分受困遊客。與此同時，一些機師也駕駛小型民航機前往島上，在噴發中的火山周圍尋找倖存者，把他們帶回來後，幾乎所有人身上都有面積程度不一的大小傷及燒傷。

►救援登島畫面曝光！　紐西蘭明重啟潛水任務：有人在水裡

►懷特島上「找到6具遺體」...仍有2人失蹤！救難隊冒死登島運回

►紐西蘭火山爆發增至6死　官員曝：燒燙傷病房全滿床「多人命危」！

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