沙巴宣布聖誕節連放2天！砂拉越基督徒超過40％　要求比照辦理

▲基督教是馬來西亞第三大宗教。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞沙巴（Sabah）政府宣布，從2019年開始，該州的聖誕假期增為兩天，從平安夜放到聖誕節當天。沙巴首長、拿督沙菲益阿達表示，希望額外的假期能讓民眾能早日回家，準備歡度節日。對此，同屬東馬的砂拉越議員亨利吉聶認為，砂拉越身為馬來西亞唯一基督徒人數超過穆斯林的州，應該也要比照辦理。

沙菲益阿達表示，沙巴州內閣會議一致通過，從今年開始，12月24日平安夜及25日聖誕節，都被列為公共休假日，「額外的公共假期，可以讓那些準備慶祝聖誕節的人們，早日回家開始準備。」沙菲益阿達強調，對宗教節日的重視，是該州各種族、宗教團結與和諧的象徵。

不過，身為馬來西亞唯一基督徒人數超過穆斯林的砂拉越州（Sarawak），仍舊只放聖誕節當天，所以亨利吉聶認為，砂拉越政府應該要效法沙巴政府，拉長該州的聖誕假期。亨利吉聶說，「砂拉越的基督徒應該享有同樣待遇，必須盡快在議會中討論。」

馬來西亞假期可分為周休假日、銀行假日和公共假日三種，並可依照各州政府決議做調整。馬來西亞國內族裔與宗教眾多，所以除了常見的新年假期以外，也有針對伊斯蘭教、基督教所訂的休假日。

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