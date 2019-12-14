紐約女大生在校園遇搶劫...遭刺傷不治！嫌犯是「13歲青少年」

▲紐約一名女大生在學校附近遇搶劫，遭搶匪刺傷不治。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國紐約哥倫比亞大學附屬巴納德學院（Barnard College）附近發生一起兇殺案，18歲的女學生瑪荷斯（Tessa Majors）經過附近的公園時遇到搶劫，遭到刺傷後傷重不治。警方逮捕了一名年僅13歲的嫌犯，震驚社會。

美聯社報導，事件發生在當地時間11日晚間7點左右，瑪荷斯是巴納德學院的大一新生，來自維吉尼亞州，當時她走在附近的晨邊公園（Morningside Park）內，沒想到上搶劫，她與強匪對峙，卻遭到對方拿利刃刺傷。她負傷掙扎著爬上樓梯，到大街上求救，一名校園警衛看到後立刻撥打911求救，但是瑪荷斯送醫之後仍傷重不治身亡。

警方在13日逮捕了一名嫌犯，但讓人震驚的是，犯下強盜殺人案的嫌犯年僅13歲，並未公布姓名，另外還有兩名共犯，據信也都是附近中學的學生。報導指出這名少年可能會被視為「青少年犯罪」，並以謀殺罪起，在家庭法院接受審判，也因此他無法公開評論案件，也須保持匿名。

以紐約來說，在家事法庭受審的青少年可能會被送到拘留所，直到他們滿21歲，通常在這之後就會被釋放。但依照美國的法律，若是該少年被法官認定是「蓄意殺人」，則可以被視作成年人處分。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，他絕對有信心，任何涉及這起可怕凶殺案的人都會受到制裁，並盡速讓正義得以伸張。在校園裡以及瑪荷斯的家鄉，都有民眾擺放鮮花與蠟燭哀悼。

美聯社指出，近年來紐約的青少年犯罪問題越來越嚴重，已經有超過300件謀殺案，但是被以謀殺罪起訴的案例非常少，根據警方的紀錄，去年只有兩名14歲或以下的青少年被起訴，分別是一名犯下謀殺案的13歲少女，以及一名涉及槍殺案的14歲少年，警方認為兩起案件都與幫派有關。