英國大選等南方小島開完票才結束　保守黨365席大勝「脫歐成定局」

▲英國大選結果，保守黨大勝，首相強生（Boris Johnson）表示選舉結果授權他脫歐。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

英國大選最後結果終於確定，位於英格蘭康沃爾郡（Cornwall）的一處南方小島聖艾夫斯（St. Ives）由於當地天氣惡劣，船隻無法出航把選票送到計票中心，導致計票作業推遲，全國都在等聖艾夫斯開票結果，大選才算結束，最後的開票結果顯示保守黨再添1席以365席做收，英國脫歐成為定局。

英國廣播公司（BBC）及ITV News WestCountry報導，英格蘭康瓦爾郡（Cornwall）外海夕利群島（Isles of Scilly）尚未開票，必須等到船隻開往各島收集選票並送到最大島聖瑪麗斯（St Mary's）後才能計算，夕利群島的開票作業預計從格林威治標準時間（GMT）13日凌晨1時開始，但是因為受到強風的影響，船隻無法順利出海送到聖瑪麗斯。

根據康瓦爾郡當地媒體Cornwall live報導，聖艾夫斯開票作業在當地時間14:30才結束，保守黨候選人湯瑪斯（Derek Thomas）獲得2.5萬票，勝過主要對手自由民主黨候選人喬治（Andrew George），選前認為聖艾夫斯是自由民主黨最有機會在康瓦爾郡選區的關鍵票倉。

英國國會大選的最終席次，保守黨365席，工黨203席，蘇格蘭民主黨48席，自由民主黨11席，民主聯盟黨8席，新芬黨7席，威爾斯黨4席，綠黨1席，其他政黨3席，總共650席。

▲強生表示，1月31日前完成脫歐，「沒有也許」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



英國首相強生（Boris Johnson）表示，選舉結果將會授權他完成脫歐，並且在下個月將英國帶離歐盟。「我們會在1月31日前完成脫歐，沒有如果，沒有但是，沒有也許。」

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