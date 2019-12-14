眾議院司法委員會通過「彈劾川普條款」　下周送全院表決

▲眾議院司法委員會通過「彈劾川普條款」。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

經過2天的激烈辯論，眾議院司法委員會審議通過「彈劾川普條款」，依照正常程序，彈劾條款將在下周送到全院進行審議與表決，但是由於下周可能會遇到聖誕節假期，屆時國會將會休會。

司法委員會指控川普「濫用職權」與妨礙「國會聽證」，兩項彈劾條款均以23:17的票數表決通過。

白宮發言人迪利（Judd Deere）對於眾議院通過彈劾條款的結果表示，「總統在參議院獲得公正的待遇和正當的程序正義，但在眾議院繼續遭到羞辱，這是嚴肅而悲傷的一天」。

司法委員會主席紐約州眾議員納德勒（Jerry Nadler）表示，「這是嚴肅而悲傷的一天，必須迅速採取行動」。

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）5日宣布起草彈劾川普條款。（圖／達志影像／美聯社）



美國眾議院議長裴洛西5日宣布起草彈劾川普條款，彈劾條款是整個彈劾過程中的關鍵一步，眾議院司法委員會有權起草彈劾條款，並透過表決決定是否交付眾議院全體議員表決；若司法委員會表決通過條款，眾議院僅需再針對條款進行簡單多數決，一旦通過，即代表眾院正式彈劾川普。

若眾議院多數議員贊成彈劾條款，隨後將由美國最高法院首席大法官主持參議院審判。若有三分之二參議員認定川普有罪，即代表川普將被從白宮免職。

主要負責調查報告的眾議院司法委員會指出，川普被爆出以軍援作為條件，要求烏克蘭總統澤倫斯基調查競選對手拜登（Joe Baiden），也就是企圖購過烏克蘭干預美國2020大選。

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