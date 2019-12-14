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日本藝術家對台灣「紙紮」超感興趣　駐村打造純白「烏托邦世界」

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▲▼日本藝術家大野由美子對台灣「紙紮」特別感興趣，即日起至2020年2月2日在台北當代藝術館推出「縮影―大野 由美子個展」。（圖／台北當代藝術館提供）

▲日本藝術家大野由美子對台灣「紙紮」特別感興趣，即日起至2020年2月2日在台北當代藝術館推出「縮影―大野 由美子個展」。（圖／台北當代藝術館提供）

記者林育綾／綜合報導

日本藝術家大野由美子在「台北國際藝術村」擔任駐村藝術家，如今舉行創作成果發表，她對台灣「紙紮」這項民俗技藝感到特別的興趣，因此與紙紮工藝工作者協同創作，引用陶淵明《桃花源記》打造越是尋覓卻越無法尋得的「烏托邦世界」，即日起至2020年2月2日在台北當代藝術館推出「縮影―大野 由美子個展」。

▲▼日本藝術家大野由美子對台灣「紙紮」特別感興趣，即日起至2020年2月2日在台北當代藝術館推出「縮影―大野 由美子個展」。（圖／台北當代藝術館提供）

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▲日本藝術家大野由美子。（圖／台北當代藝術館提供）

當代館與國藝村首次嘗試的駐村展覽合作計畫，由國藝村以Open Call公開遴選方式，徵選駐村藝術家，最後於駐村結束前，將駐地創作成果發表於台北當代藝術館。而大野由美子在駐村期間聚焦在台灣建築的風格形制及表面紋理的元素蒐集，並對台灣「紙紮」這項民俗技藝感到特別的興趣，於是，國藝村協助她找到紙紮工藝的創作協同工作者，也協助其收集台灣各時期建築資料。

此次展出《立面》、《雲街》、《泛．都會》三個系列共計16組作品，作品的陳設方式刻意以成雙對稱方式排列，是藝術家回應台灣廟宇中特有的「偶數對稱格局」所設計，並援用陶淵明《桃花源記》中，欲尋覓卻越無法尋得的「烏托邦世界」為概念，試圖建構出一個不存在、卻實際存在於空間中的想像縮影。

▲▼日本藝術家大野由美子對台灣「紙紮」特別感興趣，即日起至2020年2月2日在台北當代藝術館推出「縮影―大野 由美子個展」。（圖／台北當代藝術館提供）

▲《立面》系列作品是她接觸到「紙紮」，開始對此傳統技法感到興趣，搭造出刻意以純粹白紙的質地，呈現2座混合台灣建築元素的紙紮房子。（圖／台北當代藝術館提供）

《立面》系列作品，是她接觸到「紙紮」這項民俗技藝，開始對此傳統技法感到興趣，搭造出一個刻意以純粹白紙的質地，呈現2座混合台灣建築元素的紙紮房子，疊合出傳統的屋樑、牆版、廊柱等線條特徵，將紙紮既重且輕、似遠而近的飄忽意象與她的創作概念結合，交融成一個看似熟悉卻又不存在於現實中的仿建築。

▲▼日本藝術家大野由美子對台灣「紙紮」特別感興趣，即日起至2020年2月2日在台北當代藝術館推出「縮影―大野 由美子個展」。（圖／台北當代藝術館提供）

▲《雲街》系列作品。（圖／台北當代藝術館提供）

《雲街》系列作品，是她蒐集台灣傳統街屋常見的建築形體及獨特的瓷磚紋理物件，透過拓印、掃描等繪製方式，重新架構台灣印象，並試圖拼湊出藝術家眼中的「台灣式建築」。

《泛．都會》則是她在美國駐村時所創作的瓷器作品，質地光滑的幾何結構，融合了美國野獸派建築元素以及俄羅斯的建築特色，將現實中將兩個截然不同的世界在作品當中合而為一，與其在台創作的作品相呼應，試圖創造出另一個城市縮影。

▲▼日本藝術家大野由美子對台灣「紙紮」特別感興趣，即日起至2020年2月2日在台北當代藝術館推出「縮影―大野 由美子個展」。（圖／台北當代藝術館提供）

▲左起：台北表演藝術中心王孟超總監、台北市文化基金會楊淑玲副執行長、台北當代藝術館駱麗真館長、藝術家汪正翔、藝術家大野由美子、台北國際藝術村王正馨副理。（圖／台北當代藝術館提供）

「縮影―大野 由美子個展」烏托邦世界的想像縮影

展期：2019/12/7(六)~2020/2/2(日)
地點：台北當代藝術館 MOCA Studio
地址：台北市長安西路39號
展覽網頁：https://is.gd/DzItfk

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