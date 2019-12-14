【黃寶慧】慧眼看天下／北韓又想「搗彈」？　貿易戰15日可望緩解？

新聞節目中心／綜合報導

北韓7日宣布在西海衛星發射基地，完成了一項「成功的重大測試」，將能夠改變未來北韓的戰略地位。對此，美國總統川普也在推特回嗆北韓領導人金正恩，如果再繼續用敵對態度對待美國，一定會「失去一切」。北韓設定的年底大限就要來臨，美國是否會按北韓要求，提出新的無核化談判方案？引發關注。而近日還有知情人士透露，美中第一階段貿易協議，已獲得美國總統川普首肯，原訂本月15日對1600億美元中國大陸貨品加徵新一輪關稅，目前得以暫免，但這對川普的連任之路是福是禍？《慧眼看天下》第81集，邀請到淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。

▲無核化議題觸礁後，北韓頻頻試射導彈、火箭砲，此次更稱執行了一項「重大測試」，令外界揣測。（圖／路透）

英大選保守黨過半 有望破脫歐僵局

英國12日迎來國會大選，長達15小時的投票，從天還沒亮投到入夜終於告一段落，工作人員馬不停蹄忙著開票作業，而在8個小時後，大勢幾乎底定。當地時間13日凌晨，結果陸續出爐，下議院650席中，保守黨已經確定至少獲得326席，取得過半的多數席次，除了讓現任首相強森，得以繼續保有首相之位，外界也預期，英國可望在明年1月底前，就能完成脫歐，得以突破僵局。

▼英國首相強森所屬的保守黨取得過半席次，有望帶領英國在明年一月底脫歐 。（圖／路透）

關係融冰？ 美伊罕見合作換囚

長期處於敵對狀態的美國和伊朗，現在出現破冰轉捩點了嗎？這個月7日，美伊兩國透過中立國瑞士協調，罕見合作，達成換囚協議，雙方各自釋放一名囚犯，分別為華裔美籍博士生以及伊朗科學家，川普還公開在推特上感謝伊朗政府的配合，有分析指出，這次的換囚行動，似乎也代表美伊關係可望融冰。

▼華裔美國學者王夕越遭伊朗囚禁，2019年12月7日被釋放。（圖／達志影像／美聯社）

非洲南部旱災 維多利亞瀑布成細流

非洲南部最近遭遇本世紀最嚴重乾旱，就連位在「尚比亞」和「辛巴威」交界，被譽為世界最大瀑布的「維多利亞瀑布」都嚴重縮水，只剩涓涓細流；而辛巴威當局也擔憂，在一年之內，瀑布恐會面臨乾枯消失的危機。這場旱災也影響了不少野生動、植物，像是大象和鱷魚，都因沒有水而難以生存。科學家認為，這一切都和全球暖化、氣候變遷脫不了關係。

▼維多利亞瀑布成涓涓細流。（圖／路透）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。