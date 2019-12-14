74%企業今年有加薪、兩成為全面調整　明年齊頭式恐剩7%

▲74%企業今年有加薪、兩成為全面調整。（圖／翻攝PAKUTTASO）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處指出，今年GDP成長率力求「保二」，在這樣的大環境之下，公司調薪狀況又是如何？根據yes123求職網調查發現，共有73.8%的企業透露，今年有加薪動作，比例高於去年同期的66.1%；這其中又分成，53.8%屬於「針對績效，採部分員工加薪方式」，真正齊頭式調整的，依舊為較少數，另外有20%的企業表示，「不論績效，替員工全面加薪」。

yes123求職網表示，平均來說全年度累積增加幅度，則落在5.9%，但這也代表仍有26.2%的企業，「今年沒有任何加薪動作」。

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換個角度來看，若以2019年全年來看，則有51.2%的勞工表示，「本(底)薪沒有提高，且沒有拿過獎金、分紅」；還有18.2%是「本(底)薪沒有提高，但有拿過獎金、分紅」；也有16.7%是「本(底)薪有提高，但沒有拿過獎金、分紅」；僅有13.9%是「本(底)薪有提高，且有拿過獎金、分紅」。以上代表合計有30.6%，屬於「今年本(底)薪有提高」；以及合計有32.1%，屬於「今年有拿過獎金、分紅」。

yes123求職網指出，還有上班族期待2020年有加薪機會，由調查顯示，目前有24.3%的企業表示，「明年沒有任何加薪計畫」。這也意味著有加薪計畫的，就佔了75.7%：其中68.7%的企業，仍然屬於「針對績效，採部分員工加薪方式」；僅剩7%才是「不論績效，替員工全面加薪」。

不論想怎樣加薪，平均而言，明年(2020年)企業計畫調薪幅度，則落在5.3%。

至於明年(2020年)有加薪計畫的企業主，在可複選狀況下，事業單位主要考量依序為，「想激勵員工表現」(58.8%)、「怕人才流失，反映業界(同行)的薪資水準」(37.2%)，以及「單純反映基本工資的調漲」(31.1%)、「考量物價水準與變化」(25.8%)。

其他調薪的原因為，「出現盈餘，所以優先回饋員工」(23.8%)、「反映公司本身營收的成長」(21.9%)，以及「考量全國經濟成長率」(9.6%)。

