快訊／川普推特發文：與中國達成首階段協議　15日加徵關稅暫停

▲美國總統川普(Donald Trump)推特發文,與中國達成首階段協議。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

美國總統川普在twitter上表示,與中國達成首階段的協議,中方將會採購美方大量農產品、能源和工業產品,美國不會在12月15日對中國產品再加徵關稅。

川普推特發文指出,與中國在第一階段談判,達成一項非常重大的協議,他們也同意許多結構性的變化,25%的關稅還是維持不變,其餘貨品的關稅將會降至7.5%。

川普在推特中強調,原訂在15日對中國商品加徵的懲罰性關稅,將不再加徵,「我們將立即進入第二階段談判,而不是等到2020大選之後」這對所有人來說,都是一項了不起的交易!

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder....