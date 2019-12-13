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一次性移轉訂價明年上路　海關提供配套措施

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▲▼財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

跨國企業一次性移轉訂價新制預計明（2020）年上路，將不僅鬆綁企業一次性移轉訂價的認定外，包含關稅、營業稅及貨物稅納入可後通盤調整的範圍。海關因此也訂定配套措施，最重要是企業要在貨物通關時依規定填報代碼，否則不受理事後補、退稅的申請。

所謂的「移轉訂價」是跨國企業在國外設有很多子公司、分公司，之間也會頻繁的交易，這些交易也會先約定好買賣價格；但是因為各國的稅率不同，所以企業也會透過調整訂價、利潤轉移來減輕稅負負擔，獲利最大化，通常在符合常規交易、合理的範圍內，企業可合法進行「移轉訂價」。

請繼續往下閱讀...

但是實務上企業常因未預期的市場因素，導致需進行一次性移轉訂價調整，符合常規交易原則，降低集團重複課稅風險。財政部過去針對一次性移轉訂價，是以個案認定，並訂定嚴格標準，但隨著國際經貿越來越頻繁，且範圍僅限所得稅。但是財政部今年11月發布解釋令放寬規定，只要符合一定條件，跨國企業可在會計年度結束前，進行一次性移轉訂價調整，可一併調整營所稅、關稅、營業稅及貨物稅。

海關在貨物通關時，會代徵關稅、營業稅、及貨物稅，為了配合新規定，海關訂出相關的配套措施。包含，現行海關對通關貨品，核定期有6個月，超過期限就不能夠調整；但是未來跨國企業只要繳納保證金，就可以在會計年度結束後，次年的1月31日申請最終核定的完稅價格，進行補稅或者退稅，所以企業在通關時要記得在特定的欄位填報代碼，否則事後不受理。

之後在會計年度結束次年1月31日前，檢送「營利事業會計年度一次性移轉訂價進口貨物完稅價格核定申請書」、交易合約、正式商業發票及付款單證等資料，向海關申請核定完稅價格。關務署說，如果資料有誤、文件不齊或另須補充資料時，海關將通知申請人於15日內補正文件資料；海關會在4個月內完成核定，必要時可延長2個月。

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