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商業周刊／全球散熱風扇王告白：我與腦麻兒的20年約定

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圖／商業周刊提供

▲建準的散熱風扇對噪音品質格外要求，洪銀樹站在無響室裡說：「軸承、扇葉到每道氣流的流向都要精準調校，噪音才能降到最低。」（圖／商業周刊／攝影郭涵羚）

文／鄭郁萌

聖淵啟仁中心在高雄市一個尋常透天厝裡，室內不大、簡單樸素，復健器具收拾得乾淨。身高186、滿頭白髮的洪銀樹微低著頭進了門，脫鞋走上軟墊區，向一個20多歲正在奮力撐起身站立的男子點頭：「彥良啊，加油！」

接著他蹲低身子笑咪咪向一個5歲孩子伸開雙臂：「給阿公抱抱，好不好？」腳上套著鐵鞋的孩子一面艱難挪步，一面啊啊喊著，花了3分鐘才走過100公分的路，跌進他的懷裡。

請繼續往下閱讀...

賺錢事業：一生只想做好風扇
「20年後的東西我都做好等在那」

洪銀樹創了兩次業，一個事業很賺錢，一個事業很花錢，兩個事業對他而言卻同樣重要。第一個，是全球微型散熱風扇市占第一的建準電機；另一個，是早期療育發展遲緩兒童的聖淵啟仁中心。

建準在筆記型電腦領域市占極高，超越日本電產、台達電，全球每3台筆記型電腦就有一台裡裝著建準的風扇。它一年生產一億5千萬台風扇，小至8平方釐米、裝在家用監視器中的散熱風扇，大至扇葉長達7公尺、裝在飛機修護棚、牧場的大吊扇。

39年來，洪銀樹只做風扇，做到極深極精，在全球取得的專利達2790項，還以平均兩天近一項的速度增加，明明是中小企業，卻名列台灣專利百強近20年。

「他的眼光總是看到20年後。」中山大學副校長黃義佑說，19年前他還是個初出茅廬的菜鳥學者，洪銀樹卻委託他研發一顆0.4平方釐米、可放在半導體晶片上的風扇，只有當時最微型風扇的百分之一，花了6年、耗資1800萬元終於做出來，因為太迷你，得用顯微鏡才能看到它在轉動。

「20年以後的東西我都做好等在那裡了，國際社會再變，我也不擔心。」洪銀樹說。雖然美中貿易戰持續發酵，2018年建準營收近120億元，創歷史新高，2019年也交出了營收每季增加的成績單。

他總是將眼光望向20年後的遠方。1980年，他還是個馬達代工廠老闆，因為讀到美國物理學界頑童理查．費曼（Richard Feynman）文章說：「未來的科技，可以將美國國會百科全書存入一顆微塵般的小晶片裡。」

「那時一台電腦有一個房間大，可是未來晶片那麼小，電腦會跟電視一樣大，一定每個家庭都有；每台電腦都需要散熱風扇，這個市場有多大呀。」他決定成立建準，投入微型風扇的研發，搶未來的電腦市場。

但一開始並不順利，建準的散熱風扇雖通過歐美大廠測試，他將價格設定在較同業低10美元，卻一直賣不出去。他說：「我太迷信一句話：『做生意沒師傅，賣俗就賣有。』可是一台大型電腦利潤超過10萬美元，根本不把10塊美金的產品差價放在眼裡。」

比人便宜還賣不掉⋯⋯
領悟比俗不如比專利，砸下三棟透天厝錢

訂單始終不來，產品堆積如山，超過10萬台，就在他估計只能再撐3個月建準就要倒閉時，有位朋友請他幫忙修理出現雜訊的錄放影機，他判斷是過熱，從倉庫拿台風扇裝上去，馬上解決問題，這讓他看到了一線生機。

「亞洲哪裡最熱又最有錢？新加坡啊。」他飛到新加坡，在電子街逐間打聽，找到當地最大的電子零件商，用實驗證明他的風扇，能讓錄放影機從只能播放半小時，延長到連續播放7小時，廠商十分驚喜，一口氣下了10萬台訂單。
暫時度過庫存危機，他知道低價不是解方，技術、專利才是。1987年建準第一個專利出爐，他決心申請23國專利，申請費高達300多萬元，足以買下高雄三棟透天厝，而當時洪家一家人還窩在陰暗的公寓裡。妻子不贊同、連會計師都勸他：「你要想清楚啊！」

「錢可以再賺，但專利沒申請就沒了。」他很堅持。當時台灣社會還沒有智慧財產權觀念，有個銀行經理叮嚀部下，要特別小心洪銀樹，別人可以貸款一百萬，他只准貸50萬。

偏偏他又有當時台灣人看起來莫名其妙的堅持。IBM的採購人員到建準參觀，對散熱風扇技術很肯定，打算採購，條件是建準未來產品必須獨賣IBM。當時台灣代工廠若能接到IBM這樣的國際客戶，高興都來不及；他卻擔心被掌控，寧可往外推：「我只能賣40％的貨給你，其他我要拿來推廣市場。」IBM的採購人員大吃一驚，合作告吹。

「我只有高中畢業，人家都笑我『無毛雞假大格』，沒有毛的雞還在那裡想要飛天遁地，哈哈。」他的笑裡有點苦澀。

但是他早年擔任家電維修工程師，看多了靠國際代工過活的廠商，初期或許風光，但是沒幾年就關門，他必須望得更遠。當時市面上12公分的風扇是主流，他決定朝更輕薄短小的尺寸走，推出8公分的輕薄風扇；當別人開始做8公分，他早已做得更小。

「後來英特爾推出286、 386、486處理器時，都要用我的風扇。」他自豪的說：「我是世界獨家，那就換我開價。」

花錢事業：讓400多個腦麻童站起來
么兒的淚，啟動他30年個人慈善路

望向20年後的目光，也跟他的么兒有關。建準創業同年，他的么兒聖淵誕生，因為嚴重黃疸造成腦性麻痺，醫師很含蓄的問：「這個孩子將來很難照顧，要不要讓他『回去』？」當時他不明就裡：「這是我的兒子，要讓他回去哪裡？」

他很快就懂了。因為體弱，受點小風寒兒子就性命垂危、吸收不良讓兒子長期皮包骨，剛創業的他不怕事業挫折，每天最害怕的是下午5點，他必須帶兒子去醫院打動脈針，為避免兒子因疼痛亂動受傷，他得用雙手雙腳壓住兒子，兒子撕心裂肺的哭喊，人高馬大的他也滿身大汗、潸然淚下。

「我現在能抱他，20年後我還能抱得動他嗎？」洪銀樹的目光，越過7歲還不會坐不會爬的兒子，再越過總是為此嘆息落淚的妻子，他看見這樣下去，這個孩子、這個家庭都將走向末路。

他伸指彈彈聖淵的臉，剛才還因為疼痛而哭喊的孩子，噙著眼淚笑了。別人眼中來討債的孩子，卻是洪銀樹眼中的天使跟菩薩，他下定決心要為這孩子堅強。

當時高雄的特教資源不足，他登報3個月，徵來了一位專業特教老師曾菊清，在曾老師專業訓練下，2個月後聖淵就從不會坐，到能夠撐著扶手上下樓梯。

「我感動流淚，我從南到北看到好多這樣的孩子都關在家裡，怕人看。我拜託曾老師成立一個中心，讓跟聖淵一樣的孩子都站起來。」那時建準剛創業7年，第一張專利證書才剛到手，他卻下定決心：能教一個就教一個，能教兩個就兩個。

聖淵啟仁中心專收重度發展遲緩兒童，把握復健黃金期訓練他們站立行走，小規模經營，完全靠洪銀樹個人資金與各界捐款運作，以高雄市日間照護最低標準收費。成立30年來，至少已讓400多個腦麻兒童成功行走。

30多年前的台灣，對腦麻患者充滿歧視，他常聽見背後議論：「這個父親一定是前世造了孽⋯⋯。」他卻昂起頭，扯開嘴角露出笑容，一有空便帶聖淵出門，到高雄火車站看人群、也給人群看：「我要讓更多人認識腦麻患者，現在他們不懂，20年後他們總會懂。」

總將目光望向遠方，不只因為聖淵，或許也跟他充滿塵沙的童年有關。他出身台南窮苦農家，家中共有11口，忍飢是家常便飯，屋子破舊到雨季得用竹篙撐著，否則隨時會傾倒。

「那個環境就是谷底，我必須向上看，才能爬得出來。」身為長子的他，高中畢業就出外工作，業餘時間到振聲無線電傳習所學習電子課程，取得電子工程師執照。

他拿過的創新發明獎超過10項，因為非科班出身，思考反而更能跳脫學院思維，如他發明的「磁浮馬達風扇」，利用磁浮電車的原理，將馬達軸心與軸承利用磁力分離，生產出無噪音、不會磨損的磁浮馬達，是建準站穩筆記型電腦領域的主因。

為了維持在風扇馬達相關應用的世界級地位，建準每年投入的研發及專利申請費用，占營收12％至15％，但他也深知研發的陷阱：「如果你只是漫無目的發明，不貼近市場，9成都是白花錢。」

他堅持將研發留在高雄
「我要讓台灣年輕人發展高於預期」

要讓望向遠方的目光聚焦，他建立全球行銷團隊，行銷據點多達1千多個，負責跟當地工廠、公司保持密切聯繫，了解客戶的計畫，讓建準能夠貼近市場研發。「兩千多項專利，都是有所依據，目前建準對未來趨勢判斷準確性高達85％。」

行銷據點再多，他卻堅持將研發留在高雄前鎮。「不是說台灣有什麼不能取代，但是我是台灣人，我要讓未來台灣年輕人的發展能高於我的預期。」他叨叨絮絮說：「政治我不懂，我只懂經濟；未來要好，現在就要規畫，然後專心做。」

一生只做好風扇一件事，他很堅持，就如同他經營聖淵啟仁中心，有些家長看孩子會走了，就希望中心教孩子其餘課程，他從來不肯：「其他的東西我不會，我只教你一件事：我讓你站起來、往外面走，你可以學習整個世界。」

他的兒子聖淵39歲了，雖然雙手不受控制的蜷曲，腳步有點踉蹌，但始終能走。無雨的日子裡，他會帶著聖淵在草地上踢足球。

他用腳攔住球，幫聖淵擦去偶爾滴落的口水，聲音裡有溫柔的威嚴：「76，再踢24個，來！」至今他仍喚兒子「我家的菩薩」，我看見陽光下，拉直背脊之後的兒子，跟父親差不多高。

影音紀實：
小鎮台霸 Ep6. 高雄前鎮的散熱風扇王
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※精彩全文，詳見《商業周刊》1674期。
※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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