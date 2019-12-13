2機車相撞！19歲女騎士倒地受傷後召喚6惡煞到場揍人　警急派10人壓制

▲警方趕緊到場，阻止衝突擴大！紅圈處為女騎士的男友（圖右），以及男友的母親（圖左）。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

這是一個闖紅燈釀車禍後還差點被揍的故事...新北市板橋區一名男騎士13日下午3點多行經中山路二段318巷，撞上剛起步的待轉機車，19歲女騎士倒地受傷屁股疼，她委屈打電話給男友訴苦，男友火大找來6惡煞到場嗆聲即將動手，民眾急忙報案，警方迅速派10人到場壓制，詳細事故原因仍在調查。

▲19歲洪女倒地後打電話跟男友求助，男友火大揪惡煞要找違規騎士算帳，所幸警方迅速到場。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，22歲江姓騎士疑因搶快闖紅燈，不慎撞上洪姓女騎士，導致其肢體擦傷、臀部深感疼痛，洪女隨後致電22歲龔姓男友求助，龔男怒不可遏，立即找了6名友人到場嗆聲，路過民眾見狀急忙報案。

海山警分局獲報後急派10名線上警力到場，阻止衝突擴大，並將相關人等帶回交通分隊製作筆錄。詳細事故原因還在釐清。

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