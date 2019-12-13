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傳美國取消15日開徵關稅　換取大陸買500億美元農產品

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▲▼中美貿易戰 。（圖／取自shutterstock）

中美貿易戰己演變成巷戰，一階段一階段的打。(圖／取自shutterstock）

國際中心／綜合報

外媒報導，美國總統川普已批准美、中第一階段貿易協議，最快周五(13日)簽署。

消息指出，美方將取消原定下周日(15日)實施、對1560億美元(約4.5兆新台幣)大陸商品加徵的關稅，並且主動提議把目前向3600億美元(約10.8兆新台幣)的大陸商品徵收的關稅稅率減半，以換取中方明年採購500億美元(約1.5兆新台幣)的美  國農產品；暫時未知中方是否同意。

《華爾街日報》引述消息人士的話說，川普周四跟經濟及貿易顧問就協議內容會面一小時後，華府高級官員即向媒體披露了協議的大概內容。一旦落實，美國貿易代表萊特海澤與中國駐美大使崔天凱， 將代表雙方簽署協議。

福斯新聞網則報導，中方是口頭承諾採購美國農產品，但金額不會寫入協議文本。至於第二階段協議的談判，則可能要等到明年美國總統大選後場才進行。

預料川普會在周五公布更多第一階段貿易協議的內容，但中美雙方不會安排兩國領導人簽署協議。

根據美國農業部的數字，中國大陸2017年採購240億美元(約7200億新台幣)農產品，當中一半是大豆。 美方現時對2500億美元(約7.5兆新台幣)及1100億美元(約3.3兆新台幣)的中國產品分別加徵25%及15%的關稅，據了解，它們將是美方的讓步對象。

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