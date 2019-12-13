中美貿易戰波及訂單　太和生技：明年回台設廠

▲太和-KY董事長特助林順清。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

全球化妝品製造大廠太和-KY（4136）董事長特助林順清今（13）日表示，今年受到中美貿易戰課徵大陸銷美化妝品稅率高達25%的影響，影響銷美訂單的業績表現，因此計劃明年回台設廠解決銷美商品的問題，並強調明年獲利表現將會優於今年。

林順清表示，太和生技銷美的營收占比約在20%左右，但是今年訂單受到中美貿易戰的影響，因此計劃明年回台設廠，預計投資1億台幣回台找既有的廠房，目前正在看桃園、桃園等區，然後直接改造成彩妝產線，而且設備已經買好，只要確認地點就會進行設備搬遷，力拚明年第3季投產。

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林順清表示，今年以來公司整體營運受大環境發展條件嚴峻影響，國際知名美妝客戶包括COTY、L’OREAL、BOOTS、REVLON等對於太和旗下彩妝品的銷貨力道趨於保守，以及中國電商化妝品品牌快速崛起，使得太和累計今年前11月合併營收達新台幣9.4億元，年減22.62％。

林順清表示，太和掌握超過一萬種彩妝保養品配方、產品包裝工藝設計、高穩定度化妝品產品質量與國際認證等關鍵技術及競爭優勢，已迅速在今年第3季調整集團內部業務接單策略，並成功爭取到名創優品及中國本土化妝品品牌等新客戶訂單，有望為020年整體營運注入強勁的成長活水。

展望未來營運，太和-KY看好中國大陸地區的業績表現將成為驅動集團未來整體營運新一波成長的引擎，再加上手握多款創新專利產品與國際大廠長期合作的經驗，並不斷擴大與主要客戶合作的範疇，爭取更多中國大陸本土新客戶合作開發的可能性，可望挹注整體毛利率及營運表現持續精進。