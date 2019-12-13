5G釋照競標第四天總標金增至346.12億　下周一再戰！



▲5G競價作業第40回合各頻段標的暫時得標情形（圖／NCC提供）



記者陳世昌／台北報導

5G首波釋照競標13日進入第四天，下午4點結束第40回合出價，合計總標金由第三天的317.12億元增至346.12億。下周一16日將進入第五日第41~50回合競標。13日的5G競標情況呈穩定出價、總標金緩步上升的情況，顯示目前標金水平在五大電信商心中仍屬合理範圍。

13日5大電信公司對1800MHz仍無人出價。最熱門的3.5GHz在10次出價中，有2次標滿，底價調升2次，到40回合結束時為1個單位最高標金達12.52億，27單位合計共335.82億 元。

冷門頻段28000MHz頻段，首日有業者標2個單位，第二日再標出2單位，昨日4單位標出，今日再加碼標出2單位，合計25單位已標出10單位。

由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。





▲5G競價作業第40回合各頻段暫時得標價與底價比較（圖／NCC提供）

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5G13日競標情況

1800MHz

釋出20MHz，連3日競標無人出價，標金掛零。

3500MHz

熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，總標金底價243億元。13日的10回合出價中，有2次標滿，底價調升2次，到40回合結束時為1個單位最高標金達12.52億，27單位合計共335.82億 元。

28000MHz

共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元共25億。今日標出2單位，累積合計已標出10單位。

NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。