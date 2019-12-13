保守黨壓倒性勝！　強生誓言1月底脫歐：這是英國人民無可辯駁的決定

▲英國首相強生誓言明年1月31日準時脫歐。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國下議院大選開票邁入尾聲，保守黨確定拿下過半席次，如今現任首相強生將前往白金漢宮，讓女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）重新任命他為首相。強生稍早發表公開談話，強調此次大選對所有英國人民來說，脫歐是個無可辯駁、不可抗拒與爭辯的決定，「我將結束所有這些無稽之談，我們會在1月31日準時脫歐─沒有如果、沒有但是、沒有也許（no ifs, no buts, no maybes）。」

綜合英媒Sky News、衛報報導，此次大選結果成為英國2001年來獲得最多席位的政府，也是自前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）1987年贏得第三次大選以來，保守黨政府拿下最多席位的一次選舉。強生（Boris Johnson）表示，此次從工黨手中搶下許多核心選區席位，「解決了英國政壇當前的僵局」。

強生以「政壇地震」來形容此次保守黨的壓倒性勝利，並在支持者面前發表談話。他說，「我們打破僵局、結束僵局、粉碎僵局，此次選舉終結所有關於二次公投的威脅」，許多政治人物浪費了3年、3年半的時間來爭吵，「但這次的選舉意味著，完成脫歐是英國人民無可辯駁、不可抗拒、無可爭辯的決定，我要結束所有這些無稽之談，我們會在1月31日準時脫歐─沒有如果、沒有但是、沒有也許（no ifs, no buts, no maybes）。」

此外，他也向「把選票借給保守黨」的工黨選民喊話，「在你投給保守黨的那一刻，你的手可能在顫抖，甚至可能會在下次大選之中再次力挺工黨，如果真的是這樣，你如此信任我，讓我受寵若驚，我絕對不會把你的支持視為理所當然。」

在此同時，工黨如今面臨自1935年以來最糟的一次大選結果，不但有許多鐵票倉被保守黨拿走，許多勝選工黨議員的支持度也大幅下滑。對此，工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，在歷經「令人非常失望」的一夜後，他未來不會繼續帶領工黨拚大選，但也不會立刻請辭下台，會扛起責任，確保黨內落實檢討。

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▼工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）。（圖／路透）