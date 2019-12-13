經濟艙不再難睡！　座椅有「翅膀」讓你好眠還隔出隱私空間

記者李振慧／綜合報導

許多人搭飛機坐經濟艙座位時，由於座位空間狹小，旅途時間一長就容易感覺不舒適、甚至難以入睡，如今倫敦一家設計公司提出解決方案，推出一款名為「Interspace」的座椅，座子側邊自帶柔軟靠墊，讓乘客可以舒服靠著入睡或是隔出隱私空間。

英國新界設計公司(New Territory)邁爾斯(Luke Miles)表示，他與家人旅行時發現，經濟艙的座位不但坐起來不舒適，甚至「很不人道」，然而飛機座位的優化設計，通常都是針對頭等艙或是商務艙座位，反而最多人搭乘的經濟艙卻被忽略，「我看到許多人會自己帶枕頭或用其他物品，用來填充在椅子的側邊，所以我想著，好吧，看來這件事情需要解決」。

這款創新設計的座椅，近來在維珍航空(Virgin Atlantic)本月3日至5日於倫敦舉行的2019機艙創新峰會(Aircraft Cabin Innovation summit 2019)中亮相，「Interspace」座椅兩側都附有一個側翼枕，可以便於乘客倚靠或是用來製造隱私空間，不使用時也可摺入椅背，輕巧又不佔空間。除此之外，座椅也讓乘客能以「俯仰」姿勢使用，成功改善腿部空間不足的問題。

展示會上所秀出的座椅原型，使用的材質是堅固又輕巧的碳纖維，邁爾斯認為，這樣的設計將適合安裝在大多數現有飛機上，並且目前已經收到很多有興趣的航空公司與他接洽。或許不久的將來，乘客們很快便能在所搭乘的飛機上使用這款座椅，能夠擁有一趟「睡好睡滿」的舒適旅程。

▼設計師提出新設計，要改善經濟艙座椅不舒適的問題。（圖／示意圖／達志影像）

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