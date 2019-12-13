蘋果再傳收購新創公司　暗示iPhone攝影將迎來「質的飛躍」

▲蘋果日前收購了一家英國新創公司Spectral Edge，該公司研發的技術預計將能改善iPhone的攝影效果。（圖／記者林敬旻攝）

記者王曉敏／綜合報導

「攝影」已逐漸成為蘋果iPhone的主打功能之一，據外媒報導，蘋果日前收購了一家英國新創公司Spectral Edge，該公司研發的技術預計將能改善iPhone的攝影效果。

科技網站《The Verge》報導，Spectral Edge的運算攝影技術，是於2014年由東英吉利大學（University of East Anglia）的學術研究部門開發，該技術可將標準鏡頭及紅外線鏡頭的資料結合以提高照片質量。

各智慧型手機大廠近來已將「攝影功能」視作主要的競爭關鍵，因此不難理解為何蘋果要收購一家具備改善照片質量的科技公司。不過，目前尚不清楚蘋果是否會在即將推出的iPhone機款上配備Spectral Edge的紅外線攝影技術，或消費者未來是不是真的能買到配備紅外線攝影技術的iPhone。

《The Verge》認為，蘋果此番收購的主要目的是為招攬人才，也許蘋果公司已經讓Spectral Edge團隊從事其他照片增強計畫。事實上，蘋果幾乎從未對外解釋收購小公司的目的及理由，而根據經驗，蘋果這類型的交易成效可能都要數年才會顯現出來。

目前無法得知蘋果花費多少錢收購Spectral Edge，但據了解，該公司在去年的一輪融資中籌集了530萬美元，規模應不會太大。另外，可能還有許多我們從未聽過的其他類似規模的公司被蘋果收購，據先前CNBC的報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾表示蘋果平均每三周便會收購一家公司。

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