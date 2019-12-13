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貨櫃航運「供過於求」缺口逐漸收斂　陽明海運：明年營運會更好

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▲陽明海運今（13）日舉行法人說明會，總經理林文博表示，市場供過於求的缺口可望逐漸收斂，看好明年營運更上一層樓。（圖／記者林淑慧攝）

▲陽明海運今（13）日舉行法人說明會，總經理林文博表示，市場供過於求的缺口可望逐漸收斂，看好明年營運更上一層樓。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

陽明海運今（13）日舉行法人說明會，總經理林文博表示，依Alphaliner最新的資料顯示，2020年預估供給成長為3.3%，需求成長為2.8%，供過於求的缺口可望逐漸收斂，看好明年營運更上一層樓；法人預估，陽明海運受惠運量成長，今年全年營收可望年增5%以上。

根據國際知名海運顧問機構Alphaliner最新資料預估，今年全球航運市場需求不如預期，供給成長為3.7%，需求成長為2.5%，同時受到地緣政治緊張及貿易不確定性等因素影響，貿易戰對需求影響仍需觀察；然而，在陽明海運持續強化業務策略及提升競爭力的努力下，不論貨量或是營業收入都有增長及改善。

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▲陽明海運持續強化業務策略及提升競爭力，今年以來不論貨量或是營業收入都有增長及改善。（圖／達志影像／美聯社）

▲陽明海運持續強化業務策略及提升競爭力，今年以來不論貨量或是營業收入都有增長及改善。（圖／達志影像／美聯社）

林文博表示，全球經貿局勢固然仍充滿許多不確定性影響貨櫃航運市場，依Alphaliner最新的資料顯示，2020年預估供給成長為3.3%，需求成長為2.8%，供需預估已明顯拉近，且航運市場新船訂單已降至11%為歷史新低，加上明年新的環保法規實施後，供過於求的缺口可望逐漸收斂。

另外，陽明海運自去年起已有7艘高價長租船陸續屆期解租，今年亦有7艘以及明年有4艘的高價長租船也將陸續屆期解租，配合未來新船交付，將可大幅降低船隊營運成本。

展望後市，林文博表示，為因應中美貿易戰與全球產業鏈的轉移變化，陽明海運將持續著重亞洲區塊的航線配置，且於明年THE聯盟的新成員加入後，將能有效提升航線服務品質及營運競爭力，THE聯盟長達10年的合作架構，更可提供客戶更穩定且長期的服務承諾，均有助於公司營運表現。

依據財報，陽明海運2019年第三季合併營業收入為新台幣377.85億元，營運量144萬TEU，營運量較去年同期成長1.99%，第三季稅後淨損新台幣13.77億元。綜觀2019年前三季，合併營業收入為新台幣1,133億元，較去年同期成長9.59%，營運量407萬TEU，較去年同期成長3.84%，陽明海運在前三季稅後淨損新台幣33.24億元，大幅減虧50.19%。

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