郭台銘首度攜妻女拍攝公益照　限量百本點字桌曆在粉絲團抽獎

▲郭台銘首度攜妻女拍攝公益照。（圖／永齡基金會提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）暨永齡基金會創辦人郭台銘首度與夫人曾馨瑩、兩個女兒，一同入鏡為台北市視障者家長協會所推動的「照亮生命幸福的微光」自立計畫，拍攝2020年點字桌曆公益宣傳照，並限量百本在粉絲團舉辦抽獎，藉此喚起大眾的支持。

曾馨瑩與女兒QQ每年都會在11月11日的生日當天一起做公益，今年不僅與永齡基金會將捐出新台幣350萬元，大力支持台北市視障者家長協會成立視障音樂發展中心，當日郭台銘也以神秘嘉賓的身分現身力挺，鼓勵視障學員發展音樂天賦。

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曾馨瑩表示，自己就是在今年初收到永齡基金會與台北市視障者家長協會攜手合作的2019年點字桌曆，進而認識台北市視障者家長協會，並對這一群視障者爸媽面對孩子成長過程中稀缺的視障教育資源與進入社會的重重障礙，堅毅不放棄的精神深受感動和敬佩。

▲郭台銘在臉書粉絲團舉辦限量百本桌曆抽獎活動。（圖／永齡基金會提供）

曾馨瑩指出，今年生日願望就是邀請先生郭台銘和兩個女兒入鏡為協會拍攝2020年點字桌曆公益宣傳照，希望藉由參與公益行動，喚起更多大眾支持台北市視障者家長協會的孩童，讓更多的視障者有翻轉人生的動機。

郭台銘表示，今年陪同太太參與記者會時，第一次讓視障朋友用雙手感受自己的輪廓與長相，他們雖然看不見卻依然用樂觀、風趣態度面對，因此當聽太太要幫台北市視障者家長協會拍攝點字桌曆公益宣傳照時，也毫不猶豫地答應參與拍攝。

曾馨瑩希望藉由從事公益活動可以身教示範給三個孩子，持續灌輸他們由小愛化大愛的理念，期待他們未來能持續行動實踐參與公益，而這次郭台銘臉書粉絲頁也舉辦限量100本的點字桌曆活動抽獎，時間只到12月15日23:59截止。