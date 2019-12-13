日元警察高官掐死妻兒3人　被逮辯「重查抓真犯人」！今死刑確定

記者林瑩真／編譯

日本福岡縣2017年發生一起命案，1名母親及2名小孩死於家中，警方調查認為，兇手除了身為警察的父親之外別無他人，因此將他逮捕。福岡法院13日駁回無罪主張，按照先前檢方求刑要求，判處死刑。

綜合日媒報導，2017年6月，福岡縣小郡市小板井的警方接獲報案。對方表示，自己探訪親戚家，但38歲的由紀子倒臥在廚房內，另外9歲的涼介及6歲的實優則在2樓房間內，3人全都死亡，嚇得連忙報警。

警方調查指出，現場沒有爭鬥痕跡，也沒有第三者侵入的跡象，不排除「被強迫自殺」的可能，仔細調查後3名死者的遺體後發現，3人都有被「掐死」的嫌疑，因此在2天後逮捕了最有嫌疑的父親、41歲中田充。不過中田充曾稱，希望搜查重新來過，抓到真正的犯人。

警方原本認為，中田充是最有殺害妻子由紀子的嫌疑人，但證據持續累積下，卻沒有找到其他犯人的線索，因此在案發的8個月後，以殺害2名孩童的罪嫌，再次將中田充逮捕歸案。只是中田充作為福岡縣警察本部的通信指令課巡查部長，沒有直接證據讓審判一度發生爭執。

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檢方認為，沒有第三者入侵跡象，且由紀子脖子、指甲都發現中田充的DNA，且「多次有希望妻子死亡的發言，在強烈殺意的基礎上殺害家人，又不認犯行、毫無反省」，因此請求死刑；但辯護律師認為，沒有辦法否認有第三者侵入的可能性，且由紀子也有可能是在平日生活中碰到中田充，DNA證明力有限，夫妻關係差不能當作殺人動機，主張無罪。

最後，福岡地方法院駁回了辯護方「無罪」的主張，合理推測是中田充長期對妻子不滿，憤怒之下殺害妻子，子女則是衝動殺害，因此依照檢方要求的，判處死刑。

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