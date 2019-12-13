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反貪腐、賄賂！上市櫃公司誠信經營　可採9大風險管理機制

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▲▼KPMG安侯建業舉行「國際反貪腐、反賄賂暨誠信經營遵法實務研討會」。（圖／KPMG聯合會計師事務所）

▲KPMG安侯建業舉行「國際反貪腐、反賄賂暨誠信經營遵法實務研討會」。（圖／KPMG聯合會計師事務所提供）

記者吳靜君／台北報導

企業誠信經營、反貪腐、反賄絡，是現下熱門的議題，KPMG安侯建業風險顧問暨鑑識會計服務朱成光執行副總建議，除設置專責人員，並且獲得董事會、高階經理人的支持之外，企業也應該採行九大風險導向的管理機制，以誠信經營反貪腐。

KPMG安侯建業表示，有鑑於我國已簽署聯合國反貪腐公約，並於去（2018）年首次揭露反貪腐公約國家報告書，反貪腐暨反賄賂的法令遵循議題，於世界各先進國家中愈趨重視。

請繼續往下閱讀...

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今(13)日聯合舉辦「國際反貪腐、反賄賂暨誠信經營遵法實務研討會」。朱光成會議上表示，企業反貪腐、反賄絡除了建立專責人員外，並且獲得董事會、高階經理人的支持，企業應該建置九大管理機制和方向：

一，辨認、評估組織的賄賂風險，盤點組織內部控制制度與相關風險是否設置對應內控；二，確認賄賂風險管理所適用業務範圍與內外部對象；三，第三方廉潔管理；四，建立政治獻金、公益活動、慈善捐款和贊助管理；五，交際費、差旅費和零用金也應該要管理。

六，快單費與非例行性費用支付管理；七，會計帳冊與記錄詳實記載與保存；八，持續進行內部稽核並就發現事項立即進行矯正與優化調整；九，應該建置內部舉報、調查與揭弊者保護機制

朱成光提醒，企業可以思考建置ISO37001 ABMS反賄賂管理系統，初期先以小範圍之單位(或較高賄賂風險單位)作為先期導入試行單位，等到管理機制成熟後，在跨大延伸到全單位甚至海外營運據點。

導入並取得ISO 37001國際認證有助於企業提升整體形象以及爭取國外商業機會時更能突顯誠信企業的優點。但建置初期可以思考先以準認證模式去建置，等到全組織熟悉與延伸適用範圍後再行取得認證亦可。

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