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群益證耶誕送暖　邀南投偏鄉學童台中一日遊

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▲▼ 群益金融集團12月13日於台中舉辦城市之旅。（圖／群益證券提供）

▲ 群益金鼎證券董事長王濬智（左）自秀峰國小校長梅文慧（右）手中接過感謝匾額。（圖／群益證券提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

群益金鼎證券表示，對於公益未曾停下腳步，特別選在聖誕前夕，邀請南投縣秀峰小學全校師生進台中市區參訪道禾六藝文化館、科學博物館，除了帶領孩童增廣見聞，體驗城市的不同風貌外，董事長王濬智、總經理賈中道特地南下，為小朋友扮演聖誕老人，送給每位小朋友耶誕閱讀好禮，讓現場小朋友欣喜若狂。

南投縣秀峰小學位於偏遠山區，約多數的學生來自弱勢、清寒、隔代教養。耶誕節收禮物對城市的孩子看似平常，但對於偏鄉學校的孩子卻是可望不可及。群益證券表示，為了達成孩子小小心願，特別購買耶誕禮物，並由志工協助挑選及分装，用文具用品，讓弱勢家庭的孩子們沉浸在歡樂的氣氛中，感受社會處處充滿著愛與關懷。

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群益證指出，集團長期致力提升偏鄉學童閱讀能力，今年已邁入連續第六年，也正式跨出大台北地區，為更多偏鄉兒童貢獻心力。群益金鼎證券董事長王濬智說，「我們的小小付出，能讓這些偏鄉小孩感受到滿滿的關懷，今天能陪著孩童提前慶祝耶誕節，是希望透過群益的參與，讓孩子們留下最歡樂童年，同時為下一代的教育盡一份力。」他表示，學童能親自印證書本裡學習到的知識外，更能親身感受城市的文化洗禮，在耶誕前夕送給孩子得到屬於自己的禮物，讓每個孩子在身心層面上感受到關心及了解，增進自信及感恩的心。

▲▼ 群益金融集團12月13日於台中舉辦城市之旅。（圖／群益證券提供）

▲ 群益金融集團今（13）日於台中舉辦城市之旅。（圖／群益證券提供）

群益表示，今年捐贈範圍遍佈全台灣北中南共九所小學，九月時各分公司紛紛入校陪伴學童，視學校需求擔任志工，讓許多學校校長備感欣慰，並感謝群益的及時雨和全體群益同仁的努力。秀峰小學校長梅文慧表示，學校學生多數缺乏靜態的閱讀活動，同時偏鄉的孩子也較缺乏成長的榜樣與對未來的想像，謝謝群益有志工入校陪伴及經費的贊助，這真的是莫大的幫助，還帶孩子到台中開啟他們的視野，秀峰國小因此由衷感謝。

群益金鼎證券長期關心社會公益，善盡企業社會責任，持續對偏鄉教育盡一份心力，今年持續舉辦群益愛閱讀活動，瞭解學校的實際需求後，今年活動主軸分別為提升閱讀能力，參訪藝文空間，多元社團學習等三大面向。除了將舉辦城市閱讀之旅外，也將經費用於充實學校圖書設備，並支持多元社團學習經費補助，希望透過企業長期的努力，點一盞燈照亮偏鄉學童的成長之路。上月更獲得金彝獎傑出社會責任獎肯定，成為今年唯一榮獲此獎的企業。

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關鍵字：

群益證券社會責任偏鄉

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