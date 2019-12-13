支持國球！康和捐款稻江青棒隊　以實際行動鼓勵原住民棒球選手

▲ 康和證券集團董事長鄭大宇（後排左五）代表捐贈臺北市稻江商職青棒隊30萬元。（圖／康和證券提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

康和證券集團支持國球，關懷低收入戶弱勢原住民，捐款30萬元贊助臺北市稻江商職青棒隊，協助其訓練原住民球員、並輔導校方培養球員的其他多元職能。

康和證券集團董事長鄭大宇表示，本身是忠實的棒球迷，從小就熬夜看比賽、為中華隊加油。有機會到美國時，也會抽空去看棒球比賽，並收藏不少具紀念性的棒球、球衣、球員卡等。因此十分樂見稻江商職積極養成國球選手，更安排校隊學生於非練球時間至五星級飯店課後工讀，強化其職場實務體驗。

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鄭大宇表示，康和證券一向秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，關懷年輕學子，重視推動產學合作、學術交流及體育活動，也長期留意城鄉發展的落差，獲得國家品牌玉山獎「傑出企業」的肯定。本次於康和證券成立第30年之際捐款30萬元予稻江商職青棒隊，做為康和持續關懷棒球運動、落實企業社會責任的實踐，也希望藉由康和的拋磚引玉，讓更多企業家一起認同，共同推廣台灣基層的棒球運動，稻江商職青棒隊並致贈全體球員簽名球做為感謝及紀念。

稻江商職青棒隊於1973-1975年成立，曾經遠赴日本、韓國進行交流賽，擊敗過日本鶴岡高工及羽黑高工隊，也曾擊敗韓國沖庵青棒。108學年度，稻江商職聘請了前國家代表隊陳執信總教練、以及曾任臺東縣紅葉國小少棒隊教練的余霖輝專任該校棒隊校隊的教練，負責指導訓練。



目前稻江商職青棒隊的部份球員，屬於偏鄉低收入戶弱勢原住民，他們大多來自單親、隔代教養、弱勢家庭，稻江商職希望給球員更多一點的照顧以及引導他們創造更多的可能性。稻江商職校長林淑珍表示，該校學生多來自花東縱谷的低收入戶弱勢原住民，學生來源地區由花蓮南部的玉里鎮延伸至台東縣的鹿野鄉，學生的原住民族群以阿美族為最大宗，其次為布農族。因為台東的工作機會較少，許多父母都離開家鄉到北部去找工作，學生的家庭多半以隔代教養居多；也有部分學生的家長離異，甚至父母雙亡。稻江希望集結這群孩子，教導他們棒球專業技術，讓他們學習一技之長，並且透過教練、陪讀老師、志工的加入，去補足家庭所缺少的功能，讓學生能夠在稻江成長，並有能力去改變自己的生活和家庭。

康和證券表示，原住民棒球選手的優異球技，是台灣棒球在世界得以發光發亮的重要推手，但優秀的球員需要安定的養成環境，康和證券期待藉由此次的拋磚引玉，喚起各界共同關注並支持原住民球員的培訓。