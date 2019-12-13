流產怕留不住老公的心！　27歲女「假扮姊妹淘」去偷別人小孩

記者李振慧／綜合報導

泰國攀牙府(Phang Nga)一名27歲女子上個月不幸流產，由於丈夫很想要小孩，為了留住對方的心，她不但繼續假裝懷孕，還跑到醫院偷走一名僅出生2天的女嬰。警方根據監視紀錄器畫面，很快便鎖定女子身分並前往逮人，完全不知情的丈夫與家人才震驚發現真相。

攀牙府達瓜巴縣(Takua Pa)警方11日接到報案，當地醫院發生初生女嬰遭人偷走事件，監視紀錄器拍到，一名頭戴伊斯蘭教黑紗的女子偷走嬰兒後，便坐上一輛機車離開，根據機車車牌找到司機後循線發現，嫌犯是27歲女子阿凱塔姆(Sriwaluck Akethamsatien)，便立即前往對方家中逮人。

司機表示，「我根本就不認識那個女人，我剛完成約會要回家時，遇到要從醫院離開的她，她請我幫忙載她去車站，我看她一個女人，在烈日下抱著嬰兒看起來十分可憐，所以我答應幫忙。」

阿凱塔姆被捕時坦承，她上月不幸流產後，因為怕讓丈夫失望便繼續假裝懷孕，眼看預產期快到了，便告訴對方自己要去醫院待產，9日在醫院結識一名剛生完女嬰的婦人，「我刻意花時間和對方做朋友，等到他們願意信任我時，便偷偷把孩子抱回家，丈夫看到很高興，因為他以為那是他的小孩，我不是穆斯林，穿穆斯林服裝只是為了掩人耳目。」

警官Niphon Yanpisarn表示，阿凱塔姆已經坦承所有罪行，她將有可能因為偷竊嬰兒被判3至5年的刑期。院方則強調，醫院平時最注重病人的安全，然而此次事件是個意外，「因為婦人和受害人成為朋友，贏得了信任才能成功偷到嬰兒」，未來他們會採取更嚴格的措施，避免類似案件再次發生。

▼女子竟然跑去醫院和產婦當朋友，再偷走對方小孩。（圖／示意圖／達志影像）

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