▲台灣健康城市暨高齡友善頒獎，台東縣獲4項創新成果優良獎。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

衛生福利部國民健康署於日前在中正紀念堂演藝廳舉辦2019年健康城市暨高齡友善頒獎典禮，台東縣今年榮獲4項創新成果獎，創歷年來最高，可說是成果豐碩，縣府希望積極營造健康宜居與高齡友善之城市。

台東縣衛生局表示，今年健康城市暨高齡友善評選今年競爭激烈，台東縣共投17件特色計畫，最終獲獎4件，投件及獲獎歷年最高。獲獎單位分別：永續獎-台東縣環境保護局(部落節電推廣~紅磚隔熱與舊建物改)、健康安全獎-台東縣消防局(防災鬥陣行 安全阮來顧)、高齡友善城市不老獎-台東縣政府文化處(文化志工是我們的志業；我們熱愛這份無給職工作)、高齡友善連通獎-台東縣稅務局(全縣升籍 e勞永逸)。

縣政府指出，此次縣內獲獎單位不論是健康城市創新成果或是高齡友善城市優良獎均符合地方因地制宜、擴大參與、建構夥伴關係及賦權等特色。縣長饒慶鈴施政理念以開放、整合、創新為目標，本縣自99年已成為聯合國西太平洋健康城市聯盟副會員，積極參與國際健康城市聯盟會議，期許營造健康宜居與高齡友善之城市，符合聯合國發展永續17目標(SDGs)議題，以期與國際接軌。

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