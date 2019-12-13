不爽落選　競選團隊把川普大頭P上《時代雜誌》封面！

▲川普的競選連任團隊把《時代雜誌》封面「年度風雲人物」桑柏格的照片，P上了川普的腦袋！ (圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

瑞典16歲環保少年急先鋒桑柏格(Greta Thunberg)周三(11日)獲《時代雜誌》評縫為2019年的「年度風雲人物」(Person of the Year)。美國總統川普卻對這個結果非常不爽，他的競選連任團隊更把該雜誌「年度風雲人物」桑柏格的封面照，P上了川普的腦袋！

《時代雜誌》稱讚桑柏格激勵了數百萬計的人挺身抗議各國政府在氣候變遷問題上的不作為。她跟世界上最有權勢的人面對嗆，也啟發了逾400萬人參加了2019年9月20日的「全球氣候大罷工」。這是人類歷史上最大關懷氣候變遷的示威活動。

桑柏格嚴厲批判全球領袖的不作為，9月她在「聯合國氣候行動峰會」上還曾經狠狠的瞪著川普。

得知桑柏格被《時代雜誌》評選為「年度風雲人物」後，川普周四早上發推特回應：「實在荒謬可笑。她必須努力解決自己的情緒控管問題，然後跟朋友去看一部好看的老電影。冷靜，桑柏格，冷靜！」

川普的推文發出後不久，桑柏格將自己推特帳號裡的個人簡介改為：「一個正努力解決情緒控管問題的青少年。目前正在冷靜當中，和朋友正在看一部好看的老電影。」

與此同時，川普的競選連任團隊竟然異開天開，把《時代雜誌》封面「年度風雲人物」桑柏格的照片，P上了川普的腦袋！。推特裡的解說文字說：「談到信守承諾，今年只有一個年度人物。」同時還列舉了川普的政績：包括經濟蓬勃發展、創造就業機會破紀錄、歷史性減稅、建立邊境牆、殲滅「伊斯蘭國」等。

▲桑柏格獲《時代》評選為「年度風雲人物」 的同期雜誌封面照。（圖／翻攝自網路）