神秘法人尾盤單筆拋售7422張　台積電終場339元作收

▲台股今日在台積電續強的帶領下，盤中大漲超過百點一舉衝破11900關卡。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

繼台積電連兩日創高後，台積電（2330）今（13）日早盤一度攻高來到343元，隨後因獲利了結賣壓，加上收盤最後一分鐘，法人單筆拋售7422張，最終以339元作收，失守340元整數關。

台積電今以340元開出、漲8.1元，隨即在攻高，一度來到343元，市值達8.89兆元，漲10.5元或2.8%，股價、市值再飆歷史新高。然而隨後受到委賣與委買各自持續維持在2000多張，加上部分資金獲利了結壓力，在10點01分跌破340元關口後，持續在339元到340元拉鋸，最終以339元作收，單日成交量達57994張。

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昨日傳出川普批准中美階段性協議，美股四大指數齊揚，台積電ADR周四大漲4.9%，收在58.61美元，高出台北交易溢價6.9%。

受到美國聯準會（Fed）持續保持寬鬆，中美貿易情勢近日趨向正面，加上資金不斷注入權值股等外在環境因素下，台積電近日股價再度點火。

受到5G手機、5G基地台、伺服器、CIS感測元件晶片等需求，讓7奈米產能持續供不應求，讓台積電持續在7奈米產能吃緊，甚至有供應鏈表示，7奈米製程交期要超過100天，讓供應鏈為了等貨，付出慘痛代價。

受惠AMD、高通、聯發科等客戶拉貨，7奈米製程需求暢旺，加上5G晶片訂單滿載，市場看好第4季營收將同步創歷史單季新高；由於7奈米產能滿載，造成供應商要排隊等產能釋出，市場預期，台積電業績點火將延續至明年第1季，喜迎淡季不淡榮景。

▼台股今日盤中大漲超過百點一舉衝破11900關卡，向12000點挑戰。（圖／記者湯興漢攝）