台股盤中逼近12,000點！改寫近30年新高　終場上漲91點收11,927點

▲ 台股盤中一度來到11,990點，向12,000點挑戰。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（13）日維持高檔震盪，早盤最高一度衝上11,990點、距離12,000點關卡只差一步，但不少投資人趁此際獲利了結，壓抑大盤表現，盤中漲點收斂到百點之下。終場收在11,927點、上漲91點或0.77%，成交量1703.32億元。

台積電（2330）今天早盤以343元天價刷新歷史紀錄，但隨後皆在340元附近震盪，收盤為339元、上漲2.26%。

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股王大立光（3008）早盤開高後震盪走低，甚至一度回測平盤，而後稍稍拉開漲勢，終場上漲0.73%，收在4840元。

鴻海（2317）也開高走低，甚至一度翻黑來到平盤之下，終場收在平盤91元。

▲ 台股在衝上11,990點之後漲勢趨緩。（圖／記者湯興漢攝）

觀察類股表現，半導體類股受到台積電拉抬，類股指數上漲1.82%，通嘉（3588）於盤中飆至漲停、立積（4968）、南亞科（2408）、矽創（8016）、京元電子（2449）、聯發科（2454）等漲幅都超過1%；但也有不少個股漲多拉回，旺宏（2337）、京鼎（3413）、統懋（2434）、世芯-KY（3661）跌幅在2%~4%之間。

另一方面，沉寂一段時間的金融股今也開始大漲，金控雙雄國泰金（2882）、富邦金（2881）漲幅各為1.06%、2.39%，新光金（2888）、元大金（2885）上漲超過2%，中信金（2891）、開發金（2883）、中壽（2823）漲幅也都逾1%。

除了台股之外，亞洲主要股市也全數走揚，截至下午1點56分，日經指數上漲2.6%、南韓綜合指數上漲1.41%、上證指數上漲1.47%，恒生指數上漲2.11%。