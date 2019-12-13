旺旺集團越南設廠　正式進軍東南亞市場

▲旺旺集團財務長朱紀文，旺旺越南總經理陳漢華，旺旺越南銷售總監張富強接受記者提問。（圖／旺旺集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

2019年12月12日，旺旺集團在越南胡志明市日航飯店舉行了記者會暨經銷商會議，宣佈將在越南設立工廠，正式進軍東南亞市場。

越南當地經銷商代表，當地政府領導，駐胡志明市台北經濟文化辦事處經濟組組長龔榮男，駐胡志明市台北經濟文化辦事處政務副組長柯玉鈐，台灣貿易中心駐胡志明市辦事處主任鄭凱仁，中華民國僑務委員會僑務委員、越南台灣商會聯合總會總會長、越南胡志明市台灣商會名譽會長沈憲煜，新聞媒體代表以及旺旺集團財務長朱紀文、東南亞發展事業部總經理蔡明輝、總裁特別助理李怡嫺、集團宣傳中心副總處長倪春等相關主管出席了本次發佈會。

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▲經銷商簽約代表與旺旺集團高管合影。

旺旺集團表示，越南擁有近1億的人口，是世界排名第二的大米出口國，最近幾年，當地政府致力發展經濟，招商引資。旺旺作為食品飲料業的領導品牌之一，非常看好越南市場未來的發展潛力，希望通過在越南設立工廠為東南亞消費者帶來不同口味的安全又美味的旺旺產品。本次旺旺在越南設立的工廠除了米果以外，還設立了冰品和飲料等產品生產線，以滿足東南亞不同消費者的需求。

▲與會代表合影。（圖／旺旺集團提供）

旺旺集團副董事長蔡紹中在發佈會的致辭中表示：旺旺以米果起家，目前是市場上最大的米果製造商。旺旺在越南設立工廠，是旺旺發展史上又一個里程碑式的事件。旺旺將繼續秉持著一貫“品質第一”的原則，保證產品的品質，同時還將憑藉專業的研發團隊，不斷創新，針對東南亞消費者研發適合當地口味和消費習慣的產品，為東南亞的消費者帶來新的休閒食品消費體驗。

集團財務長朱紀文就旺旺的發展歷程跟大家做了分享，介紹旺旺“緣”文化的起源——最早集團總裁蔡衍明年輕時與日本岩塚制菓創始人楨老社長結緣的故事。而且這個緣分持續超過了40年，並且延續到了第三代。同時也分享了旺旺的二代經銷商與旺旺的感人故事，讓在場的經銷商夥伴們充分感受到了旺旺的“重緣”、“惜緣”文化。集團財務長朱紀文、旺旺越南總經理陳漢華、旺旺越南銷售總監張富強分別回答了記者問。

▲▼活動現場照片。

會上，旺旺越南總經理陳漢華與經銷商代表舉行簽約儀式，旺旺越南銷售總監張富強向經銷商們介紹了旺旺在越南的銷售策略。旺旺越南行銷主管廖緯勝向經銷商夥伴們就旺旺產品做了詳細說明。

旺旺集團1962年創立於台灣，前身為宜蘭食品工業股份有限公司，1983年創立旺旺品牌。經過多年的發展，旺旺的銷售足跡已經遍佈全球的59個國家和地區，2008年，旺旺以食品飲料業在香港上市，目前為香港恒生指數成分股之一。