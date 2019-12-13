聯發科推小學科普獎勵　累計獎金最高達5.5萬元

▲聯發科補助科普教育普及活動。（圖／資料科）

記者周康玉／台北報導

聯發科教育基金會與國立台灣科學教育館攜手，推2020全國小學科普實作獎勵計畫，將補助40組科展專題，獲選專題將可進入五階段獎勵，包括每校50本科普選書、科學專題師培營、獎金及禮券；偏遠地區專題另有保障入選比例，獎勵累積最高可達5.5萬。

凡通過初選的專題即可獲得第一階段專題實作補助一萬元，指導老師將可參與第二階段3月7日之科學專題教師研習營，學校則可獲得第三階段50本科普書籍並進行閱讀推廣獎勵活動；團隊若於縣市科展或全國科展獲獎，另有第四、五階段獎金與禮券獎勵。2019年獲選專題來自39校、282位師生，最終有18組專題晉級全國科展、11組獲獎。

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其中，針對教師的科學專題教師研習營將於明（2020）年3月7日舉辦，獨家提供給本計畫入圍專題的指導教師，主題聚焦108課綱實作精神、實驗設計探討、數位化實驗記錄等領域。

聯發科教育基金會董事張垂弘表示，從民國49年開辦的全國中小學科學展覽競賽，是台灣推展科普教育的搖籃。聯發科自2011年開始，透過獎勵補助、培訓課程和參訪等活動，關注資源缺乏的地區，每年保留40%的名額給偏遠地區學校，9年來已經協助超過1萬1千名師生敲開科學學習的大門。

計畫徵件對象為全國小學師生，以校為單位，每校最多提出二件，一律以E-mail報名提交科展專題計畫申請書，簡章與申請書可於聯發科技教育基金會網站下載，徵件期限至2020年1月8日(三)13:00截止，將保留40%名額給偏遠地區學校。