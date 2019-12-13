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60億「再造歷史現場」搶救消逝的記憶！「島嶼身世」時空小旅行開展

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▲▼ 台中文化資產園區舉辦「島嶼身世．記憶長河―再造歷史現場時空行旅」展覽。（圖／記者林育綾攝）

▲「島嶼身世．記憶長河―再造歷史現場時空行旅」展覽開跑，民眾可透過開門、開窗動作體驗。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台中報導

史上最大文化資產保存計畫「再造歷史現場」由公務加計前瞻基礎建設預算支持補助超過60億！文化部長鄭麗君提到，過去每當看見各處閒置的紙廠、菸廠、燃料廠、眷村，「看到的不只是空間的閒置，而是記憶的遺失，我們像是站在故鄉的異鄉人，不了解自己的歷史。」如今全台30件計畫階段性成果展示，即日起在台中文化資產園區舉辦「島嶼身世．記憶長河―再造歷史現場時空行旅」展覽。

▲▼ 台中文化資產園區舉辦「島嶼身世．記憶長河―再造歷史現場時空行旅」展覽。（圖／記者林育綾攝）

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▲展覽展出全台30件「再造歷史現場」專案計畫之階段性成果。（圖／記者林育綾攝）

文化部文化資產局舉辦「島嶼身世．記憶長河―再造歷史現場時空行旅」展覽，今（13）日於台中文化資產園區開幕，展出全台30件「再造歷史現場」專案計畫之階段性成果。民眾可以透過眼、耳、鼻、口、撫摸觸覺等感官，還有開窗、開門等動作，感受彷彿走一場再造歷史現場的小旅行。

文化部自2016年提出「再造歷史現場」計畫，2017年加入前瞻基礎建設計畫，總共核定37項計畫，歷經3年努力，其中30案已有階段性成果。

▲▼ 台中文化資產園區舉辦「島嶼身世．記憶長河―再造歷史現場時空行旅」展覽。（圖／記者林育綾攝）

▲▼民眾可以透過眼、耳、鼻、口、撫摸觸覺等感官，還有開窗、開門等動作，感受彷彿走一場再造歷史現場的小旅行。

▲▼ 台中文化資產園區舉辦「島嶼身世．記憶長河―再造歷史現場時空行旅」展覽。（圖／記者林育綾攝）

鄭麗君提到，這個計畫不可能由文化部自己推動，因為歷史的主體是人民，歷史是屬於大家的，不是政府由上而下來寫歷史，而是由下而上，透過再造歷史現場的政策計畫，成為一個公民運動，這就是再造歷史現場的精神。

她也說，每次到台灣各地看到「再造歷史現場」裡所開展出來的在地的文化、歷史記憶、點點滴滴的故事，都不斷的在提醒自己，「身為一個台灣人到底意味著什麼？」回想在上任之前，常看到糖廠、菸廠、紙廠、燃料廠、眷村、辦公廳舍等許多地方，荒蕪被閒置，「我看到的不只是空間的閒置，看到是我們記憶的遺失。」

▲▼文化部文化資產局舉辦「島嶼身世．記憶長河―再造歷史現場時空行旅」展覽，文化部長鄭麗君致詞。（圖／文化部提供）

▲文化部長鄭麗君提到常回過頭自問，「為什麼我們站在自己的土地上，卻像一個故鄉的異鄉人？（圖／文化部提供）

她常回過頭自問，「為什麼我們站在自己的土地上，卻像一個故鄉的異鄉人？不了解自己的城市，不了解自己的過去，我們失去了我們的記憶。」她認為找回歷史記憶這件事，必須要全方位的重新來看待，很感謝民間許多的文史工作、文資團體，跟著地方政府開始一點一滴搶救文化資產，但她坦承，當一棟一棟、單點單點的搶救回來之後，其實社會跟我們的文化資產還是有距離的，所以希望能夠啟動一個系統性的文資自理，能夠把文化治理的思維帶到國家發展、城市發展的思維、視野裡。

當她提出「部部都是文化部」的時候，很感動其他部會並沒有拒絕這樣的邀請，反而是熱情響應，例如國防部正在研議眷村文化保存的專法，另外像國營事業、台電、台糖、自來水公司，也開始招聘文資人員，從上游動起來帶動民間，政府也自己把國公有資產的治理責任扛起來。

▲▼ 台中文化資產園區舉辦「島嶼身世．記憶長河―再造歷史現場時空行旅」展覽。（圖／記者林育綾攝）

▲在「再造歷史現場」展覽中，走入歷史感受時代脈動，也藉此了解計畫的內涵。（圖／記者林育綾攝）

「再造歷史現場」計畫能給地方政府充裕的預算，啟動區域型的文資治理，最重要就是把歷史文化價值，帶入城市的空間治理，用歷史文化和記憶重新規劃我們的城市，以歷史記憶情感為核心，這不只是在保存有形和無形文資而已，鄭麗君認為最重要的是「讓歷史回到生活裡面來，當歷史活起來，讓人重新擁有與感受歷史、思維歷史的能力跟機會，讓城市能帶著靈魂往前走，文化保存跟城市發展是可以共融一起發展的，這就是再造歷史現場計畫的目的。

▲▼ 台中文化資產園區舉辦「島嶼身世．記憶長河―再造歷史現場時空行旅」展覽。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「再造歷史現場時空行旅」展覽期望，人們走出展場後，也能親自到再造歷史現場旅行。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 台中文化資產園區舉辦「島嶼身世．記憶長河―再造歷史現場時空行旅」展覽。（圖／記者林育綾攝）

台南市政府文化局長葉澤山也提到，台灣音樂家陳瑞斌曾經跟他分享，由於從年輕就遠赴奧地利學音樂，當時最怕的場合就是與來自各國的同學聚餐，因為每次聚會時，各國都同學最喜歡分享家鄉的歷史和故事，但他老是說不出關於台灣的歷史，成為心中最大的遺憾，而台灣其實還有很多跟他相同情況的人。

▲▼ 台中文化資產園區舉辦「島嶼身世．記憶長河―再造歷史現場時空行旅」展覽。（圖／記者林育綾攝）

▲「島嶼身世．記憶長河―再造歷史現場時空行旅」展覽。（圖／記者林育綾攝）

「再造歷史現場時空行旅」展覽從「莫比烏斯環」概念出發，傳達文化與歷史都是持續、無限運行的狀態，如同流動的歷史長河，所有既存的現場，都不斷的改變它的樣貌，再造之後又構築出另一個新的「現場」。

民眾來到展場，除了可以認識各個再造歷史現場計畫的時間軸線與空間分布，更可配合多媒體展示方式，以「凝視」、「嗅聞」、「聆聽」、「咀嚼」、「撫摸」及「感動」等6感，帶來不同的觀賞體驗，走入歷史感受時代脈動，也藉此了解計畫的內涵。

▲▼ 台中文化資產園區舉辦「島嶼身世．記憶長河―再造歷史現場時空行旅」展覽。（圖／記者林育綾攝）

▲「再造歷史現場時空行旅」展覽自即日起至2020年12月15日。（圖／記者林育綾攝）

文化部表示，在「再造歷史現場」計畫支持下，基隆「一九四九太平輪紀念公園」已對外開放、基隆和平島考古有了重大發現、台灣第一座石城「左營舊城」重現風華、台南赤崁樓周邊歷史街區得以重新規劃、新竹第六燃料廠保溫駐站基地「大煙囪下的家」啟用、花蓮佳心舊部落石板屋完成修復、台東寶桑路日式建築完成修復。

這些文化資產保存背後還有許多動人故事，都是因為再造歷史現場計畫得以再現風華，重新被世人認識。

島嶼身世‧記憶長河-再造歷史現場時空行旅
日期：12月13日～2020年12月15日
時間：09:00~18:00（周一休館）
地點：文化部文化資產園區B03藝文展覽館

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