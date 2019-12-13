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救援登島畫面曝光！　紐西蘭明重啟潛水任務：有人在水裡

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▲紐西蘭軍方直升機，將懷特島罹難者遺體運回。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭當局今（13日）展開搜索行動，把6具罹難者遺體運離懷特島。只不過，現階段仍有2人失蹤，當局推斷至少有一人在水中；根據警察總長布許（Mike Bush）的最新說法，多名潛水員稍早下水試圖尋找失蹤的2人，但並沒有收穫，預計明（14）日再繼續執行任務，屆時由紐西蘭警察潛水隊及部分海軍潛水員參與。

▲▼ 紐西蘭政府派員登上懷特島，進行搜救行動。（圖／路透）

▲▼ 救難人員冒著風險登島執行任務。（圖／路透，下同）

▲▼ 紐西蘭政府派員登上懷特島，進行搜救行動。（圖／路透）

綜合紐西蘭先驅報、路透報導，目前6具遺體已運抵北島最大城市奧克蘭（Auckland）的Whenuapai空軍基地，多輛靈車在停機坪旁待命，準備把遺體送往即將執行驗屍的奧克蘭醫院（Auckland Hospital）。

「我們今天做的第一件事情，就是進行風險評估，並與專家們交談，瞭解火山活動可能帶來的風險」，警察總長布許表示，儘管搜救人員眼前的環境難以預測，充滿挑戰，但他們還是表現出絕佳的勇氣。另名國防部官員提到，當局手中有份精細的地圖，讓人員能夠知道這些人大略所處的位置，且他們穿著防護衣、戴著呼吸器登島，把可能的風險降至最低。

紐西蘭國防軍（New Zealand Defence Force）稍早也發布救援行動的現場畫面。

▲▼ 紐西蘭政府派員登上懷特島，進行搜救行動。（圖／路透）

據了解，冒險登島進行搜救任務的專家，正是爆裂物處理小組的6男、2女成員，且第二支隊伍也在旁待命，根據官員們的說法，由於職業的關係，這些人員能夠冷靜執行任務。

搜救人員除了完成運回遺體的任務外，也在狀況允許之下，進一步搜尋其餘可能有遺體的區域，但最終沒有找到失蹤的人。根據警方聲明，「目前相關行動仍未結束，原因正是還有2人下落不明，我們已經知道至少有一人是在水中……我們會進一切努力找到2名失蹤者。」

►懷特島上「找到6具遺體」...仍有2人失蹤！救難隊冒死登島運回
►紐西蘭急缺「捐贈人皮」！加訂1290平方英尺　火山倖存者25人危急
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