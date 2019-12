救援登島畫面曝光！　紐西蘭明重啟潛水任務：有人在水裡

▲紐西蘭軍方直升機,將懷特島罹難者遺體運回。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

紐西蘭當局今(13日)展開搜索行動,把6具罹難者遺體運離懷特島。只不過,現階段仍有2人失蹤,當局推斷至少有一人在水中;根據警察總長布許(Mike Bush)的最新說法,多名潛水員稍早下水試圖尋找失蹤的2人,但並沒有收穫,預計明(14)日再繼續執行任務,屆時由紐西蘭警察潛水隊及部分海軍潛水員參與。

▲▼ 救難人員冒著風險登島執行任務。(圖/路透,下同)

綜合紐西蘭先驅報、路透報導,目前6具遺體已運抵北島最大城市奧克蘭(Auckland)的Whenuapai空軍基地,多輛靈車在停機坪旁待命,準備把遺體送往即將執行驗屍的奧克蘭醫院(Auckland Hospital)。

The six bodies that have been recovered from Whakaari/White Island have landed at Whenuapai airbase, in Aucklandhttps://t.co/bCnWSGpZF2