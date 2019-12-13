女裸上身喊「停止普丁之戰！」　警察撲倒後右手臂撐地46秒展紳士風範

▲FEMEN女權主義者上街頭抗議被員警制伏。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

來自東歐烏克蘭的激進女權組織「費曼」（Femen）9日走上街頭抗議，在「諾曼底四國峰會」開始前，於巴黎愛麗舍宮外裸上身高喊「停止普丁之戰！」要求結束俄羅斯對烏克蘭的戰爭。一名警察衝上前，抓住裸上身女抗議者的手並將她壓制在地上，過程長達46秒之久。

根據ruptly報導，從影片中可以看到，有兩名激進份子裸上身在愛麗舍宮外抗議。其中一名抗議者越過防護屏障，衝向馬路上被一名警察壓制在地，另外一名抗議者則在對面人行道上被警察制伏。兩人即使被制裁住，嘴裡依然高喊著「停止普丁之戰！」，並在上半身寫著「Stop Putin’s wars！」

▲諾曼底四國領袖「排排坐」。圖左至右分別是：澤倫斯基、梅克爾、馬克宏與普丁。(圖／達志影像／美聯社）



許多在旁圍觀的民眾拿起手機跟相機拍照錄影，雖然陸續有其他員警前來制止拍攝，但民眾仍然沒有停下手上的動作。抗議者被壓在地上，雙腳來回擺動，警察則直挺挺的將右手臂撐在地板上，與抗議者保持距離，展現紳士風範，維持這樣的姿勢長達46秒之久，直到其他員警前來協助。

影片上傳到臉書，網友們幽默回覆「真是個好的解決辦法！我想加入警察」、「這方式肯定比打斷她的腿更適合」。也有網友認為警察的作為是在保護抗議者，「警察保護她的裸體身體不會被拍攝」、「可能只是想用他的夾克來掩護她」。

由法國總理馬克宏（Emmanuel Macron）邀集俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和德國總理梅克爾（Angela Merkel）9日於巴黎愛麗舍宮，面對面會談「烏俄停戰和平議題」，希望可以緩和烏克蘭東部持續五年的衝突。