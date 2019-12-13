美國加徵大陸製產品15%關稅若喊停　分析師預估每台iPhone可省稅4528元！

▲對蘋果來說，庫克扮演著中美貿易戰中至關重要的角色。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

中美第一階段貿易協議傳聞即將敲定，連帶地，原本要在15號加徵的關稅，也將解除警報，據彭博援引Wedbush證券分析師Dan Ives的報告，蘋果相關產品可望免除15％加徵關稅，以iPhone來說，每台可省下約150美元（約新台幣4528元），如此一來，蘋果就不必提高售價。

Dan Ives表示，川普給了蘋果公司一份聖誕禮物，「如果這項關稅通過，它對蘋果公司來說將是一個很大的挑戰，這可能對供應鏈和需求產生重大影響。」，將影響iPhone、iPad和MacBook系列以及其他產品銷量。

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Dan Ives估計，若蘋果將iPhone提高價格，則明年的市場需求將可能下降6％～8％；若它們選擇吞下加徵的關稅來保持產品的價格，則明年每股盈利可能減少約4％。

美國總統川普先前也曾表示，鑒於美國的主要競爭對手三星電子不需要交關稅，對在中國製造iPhone而被加徵關稅的蘋果來說不公平。

一直以來，蘋果不斷擬應對策略，比如將製造業轉移到印度和越南等其他市場；另一方面，執行長庫克（Tim Cook）則反覆遊說總統川普，希望蘋果產品能夠避免關稅。這也暴露了這間大企業的弱點，它們有許多的供應商與製造商都位於中國大陸。

Dan Ives表示：「如果這場貿易關稅戰持續進行，那麼損失最大的就是蘋果公司。」



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