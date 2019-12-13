中美原則性達成第一階段協議　取消關稅後iPhone「每支可省4500元」　

▲蘋果iPhone 11 Pro。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

美國總統川普傳已經與中國原則性達成第一階段貿易協議，也將會取消15日向價值1600億美元的中國進口商品加徵關稅的措施，若消息屬實，iPhone、iPad 和 MacBook 等蘋果公司等產品，將避免被加徵 15% 的關稅。

據外媒THE VERGE報導，韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，如果美中雙方在15日以前沒有達成協議，iPhone等蘋果產品將被徵收15%的關稅，對每支iPhone加價150美元（約台幣4500元）。

自中美貿易戰以來，有許多美國的公司因產品在中國製造而受到影響，其中又以蘋果公司最受到矚目。據估計，如果蘋果公司因應關稅上升，漲價iPhone，明年的需求將萎縮6至8%。

▲中美第一階段貿易協議傳已經達成。（圖／取自shutterstock）

對於原本可能在15日實施的新一輪關稅，蘋果公司一直在制定應急戰略，致力於將工廠轉移到印度、越南等其他國家，蘋果執行長庫克（Tim Cook）還在今年帶頭向白宮遊說，希望保護產品免被加徵關稅。

雖然據消息人士透露，白宮已同意暫緩預計15日生效的關稅，也會降低現有關稅；中國方面，北京則同意在2020年購買500億美元的美國農產品，但目前還在等待白宮證實消息。