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製造業信心指數跌6年來的低谷　日本經濟學家：降息機率少

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▲▼日本央行。（圖／翻攝自Facebook／日本銀行）

▲日本央行。（圖／翻攝自Facebook／日本銀行）

記者楊庭蒝 ／綜合報導

受到中美貿易戰和全球需求下滑影響，日本央行在13日公布的全國企業短期經濟觀測調查中顯示，今年12月份大型製造業的信心指數為0，低於9月份的5，並且低於市場預期的中位數2，這是連續4季的低點，也是信心指數近6年來的低點，讓依賴出口的日本經濟大受影響。

從短觀調查的結果顯示，企業預計這波低潮還會維持至少3個月，甚至有惡化的可能，貿易衝突對整個日本經濟領域的影響還在繼續。除了貿易戰之外，日本今年也受到颱風哈吉貝重創，有許多工廠被迫停止運作，也都是導致經濟連續低靡的原因之一。

請繼續往下閱讀...

凱投宏觀（Capital Economics）日本資深經濟學家馬塞爾·泰利安（Marcel Thieliant）表示，短觀調查結果正在暗示著，經濟正在放緩而不是崩潰，因此央行不太可能近期降息。

▲▼日本企業經營狀況的摺線圖。（圖／翻攝自日本央行官網）

▲日本企業經營狀況的摺線圖。（圖／翻攝自日本央行官網）

根據《路透社》報導，消息人士指出，日本央行在下一個財政年度的預算中，預測長期利率是1.1％，這也是4年來的新低，表明央行要透過寬鬆的貨幣政策，幫助融資成本維持在較低水平。

大和證券（Daiwa Securities）首席市場經濟學家瑪麗·岩下（Mari Iwashita）表示，日本在10月起調漲了消費稅到10％，這也讓對非製造業受到影響，大型非製造業指數從9月的21下滑至20，到目前為止，國內需求並未因銷售稅提高而受到太大影響。

日本多年來持續經濟疲軟，總理安倍晉三在2012年再次擔任閣揆之後，為了拯救低靡的窘境，提出了「安倍經濟學」的一系列政策，試圖提高日幣在國際上的競爭力，擺脫通貨緊縮的問題，而近期政府支出計劃中指定的公共工程項目將支撐需求增長，像是2020年的東京奧運前，就可以為一些鋼鐵和水泥生產商創造了需求，減輕企業的壓力。

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