台積電早盤飆343元天價　盤中現賣壓跌破340元關口

▲台積電股價連三日創高。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周康玉／台北報導

繼台積電連兩日創高後，台積電（2330）今（13）日以340元開出，開盤即漲8.1元；隨即在攻高，一度來到343元，市值達8.89兆元，漲10.5元或2.8%，股價、市值再飆歷史新高。然而隨後受到委賣與委買各自維持在2000多張，加上部分資金獲利了結壓力，在10點01分跌破340元關口，直到11點之前，在339元與340元之間拉鋸，漲幅維持在2.5%上下或8.5元。

昨日傳出川普批准中美階段性協議，美股四大指數齊揚，台積電ADR周四大漲4.9%，收在58.61美元，高出台北交易溢價6.9%。

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受到美國聯準會（Fed）持續保持寬鬆，中美貿易情勢近日趨向正面，加上資金不斷注入權值股等外在環境因素下，台積電近日股價再度點火。

受到5G手機、5G基地台、伺服器、CIS感測元件晶片等需求，讓7奈米產能持續供不應求，讓台積電持續在7奈米產能吃緊，甚至有供應鏈表示，7奈米製程交期要超過100天，讓供應鏈為了等貨，付出慘痛代價。

受惠AMD、高通、聯發科等客戶拉貨，7奈米製程需求暢旺，加上5G晶片訂單滿載，市場看好第4季營收將同步創歷史單季新高；由於7奈米產能滿載，造成供應商要排隊等產能釋出，市場預期，台積電業績點火將延續至明年第1季，喜迎淡季不淡榮景。