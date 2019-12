14歲男「火車衝浪」遭27,000伏特高壓電擊　他驚恐目擊：當場被燒成灰！

▲少年與朋友爬火車頂遭高壓電擊。(圖/示意圖,與新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯日前發生一起恐怖意外,一名14歲少年與朋友爬上一輛正在行進中的火車車頂,結果不小心碰觸到高壓電線,慘遭27,000伏特的高壓電流活活電死還被燒成灰燼,其他同夥也被燒傷。

事件發生在克拉斯諾亞爾斯克市(Krasnoyarsk)的茲洛比諾站(Zlobino),目擊者表示,他看到14歲少年蓋杜可夫(Dmitry Gaydukov)與2名朋友一同爬到火車頂上,結果誤觸高壓電線立即發出一陣恐怖火花,「其中一名男孩當場被焚化成灰,另一名男孩則是外套和褲子都著火了,正要跳下火車」。

另一名目擊者則表示,「我看到車頂上有一具正在燃燒的屍體,其他男孩嚇得四處亂竄,他們不知道要怎麼辦」、「一個男孩在我眼前被燒成灰燼」。警方目前正在調查事發原因,懷疑少年們可能是想要危險自拍,或是仿效時下流行的「火車衝浪」(train surf)。

有關當局也提醒家長和老師,必須強烈警告青少年從事「火車衝浪」的危險性。鐵路局發言人阿列克森科(Stepan Alekseenko)表示,「到處都有放置警告標誌,表明那裡有危險的高壓電,這種電壓只要靠近電線2公尺就會被殺死,那些少年只是爬上車頂就被電死了。」

