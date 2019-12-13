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300鳥「臟器外露」離奇暴斃　她目睹恐怖異象：一小時前還在天上飛

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300隻鳥「臟器外露」離奇暴斃　她目睹駭人異象：一小時前還在天上飛。（圖／翻攝自twitter／Tîm Troseddau Cefn Gwlad HGC/ NWP Rural Crime Team）

▲遍地都是鳥的屍體，景象十分駭人。（圖／翻攝自twitter／Tîm Troseddau Cefn Gwlad HGC/ NWP Rural Crime Team

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯近來發生300隻椋鳥(starling)集體暴斃的離奇事件，目擊者表示，牠們原本正在天空飛翔，不知何原因突然從空中墜落，地上到處可看到血跡與臟器外露的遺體，畫面看起來十分駭人。警方目前正在著手調查原因，懷疑鳥類有可能是被毒死，正在等待驗屍結果出爐。

事件發生在威爾斯西北部的安格爾西島(Anglesey)，居住在博德登(Bodedern) Llyn Llywenan湖泊附近的女子史蒂文斯(Hannah Stevens)，10日在回家的路上意外目睹令人震驚景象，只見現場宛如災難電影一般，遍地都是血跡與臟器外露的鳥類遺體。

史蒂文斯表示，之前還曾看到那些鳥兒在天空飛過頭頂，後來著陸似乎在吃東西，「結果一個小時後，牠們就死了」，她的伴侶愛德華茲(Dafydd Edwards)當時也在現場，並且幫忙拍下照片。愛德華茲則表示，史蒂文斯回家告訴他時還不肯相信，結果跑到現場一看，也被眼前景象嚇傻。

愛德華茲表示，「大約有300多隻，但我昨晚數到150隻就放棄了，因為至少還有上百隻要數，真的是到處都是」，但隔天他又在樹叢裡發現活著的椋鳥蹤跡，由於事情實在太奇怪，目前已將事件通報給北威爾斯農村犯罪小組(North Wales Rural Crime Team)以及動植物衛生局，希望他們能找出真相。

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