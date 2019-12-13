一巴掌打趴冠軍！超狂「搧耳光」大賽 　挑戰者一甩手「臉頰到下巴都在燒」

▲影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

實習記者周依儒／綜合報導

俄羅斯的「薩裡切維肌肉博覽會」（Sarychev Power Expo）日前舉辦「打巴掌」大賽，只要選手輪流搧對方耳光，打到另一方喊停或暈倒為止，冠軍者能拿到350元英磅（約新台幣14250元）。去年冠軍的維斯利（Vasiliy Khamotskiy）也來參加比賽想蟬聯冠軍，但沒想到今年出現了另一位強者，當場把維斯利打爆。

據Republic World報導，俄羅斯人素有戰鬥民族之稱，俄羅斯今年已舉辦多場「打巴掌」大賽，維斯利就是今年初巴掌大賽的冠軍。近日維斯利頂著冠軍頭銜再度參加，大家也都看好他再度奪得冠軍，而這次他對上維亞切拉斯夫（Vyacheslav Zezulya，穿白衣者）。

從影片中可以看到，身穿紅色衣服的維斯利先打了維亞切拉斯夫一巴掌，不過，維亞切拉斯夫看起來完全沒有任何感覺。維亞切拉斯夫整頓好後就立刻出手，在出手前還做了幾下預備的甩手動作，但沒想到他才一巴掌打下去，就把維斯利直接打暈趴在桌上，旁邊的工作人員見狀立刻上前扶住他和查看狀況。不過維亞切斯拉夫的動作也讓許多人質疑，這根本不是甩巴掌，根本是「上鉤拳」。

▲▼維亞切拉斯夫（左，穿白衣者）一巴掌就把冠軍維斯利（右，穿紅衣者）打暈趴下。

維亞切拉斯夫並沒有因為自己打趴去年冠軍而沾沾自喜，反而也立刻上前攙扶維斯利並詢問狀況是否安好。事後維斯利在接受訪問時則表示「太棒了」，雖然他不確定自己到底是不是以「打巴掌」的方式被擊敗，但對手在現場也立刻扶住他，因此根本沒關係。不過，維斯利也笑說自己的「臉頰到下巴都在燒」。

據了解，維斯利原本是一位農民，在參加打巴掌大賽獲的冠軍後聲名大噪，成為當地的紅人。而在今年比賽過後，維斯利也在自己的社群網站上表示，他在第一拳只有使用自己力量的25%，不過這場失敗是注定會發生的，所以沒什麼大不了。