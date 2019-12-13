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搶下工黨近70年鐵票倉！保守黨政治版圖刷新　他感謝強生：將完成脫歐

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▲▼英國首相強生, Boris Johnson。（圖／路透）

▲若此次出口民調準確，強生領導的保守黨政府將取得柴契爾夫人（Margaret Thatcher）1987年以來的贏得最大勝利。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國大選陸續開票中，根據出口民調，執政的保守黨有望搶下368席。值得一提的是，自工黨1950年成立以來，位在英格蘭東北部的布萊斯谷（Blyth Valley）始終是力挺工黨的鐵票倉，但保守黨的伊恩利維（Ian Levy）此次順利拿下1萬7440票，以700多票的領先優勢贏過工黨的候選人，帶領保守黨刷新69年的政治版圖。

BBC報導，中泰恩河畔紐卡斯爾（Newcastle Central）是全英國第一個開票的選區，由工黨拔得頭籌，且在蓋茨黑德（Gateshead）、霍頓（Houghton）、東泰恩河畔紐卡斯爾（Newcastle East）等選區取得優勢。只不過，保守黨也從工黨手中搶下許多選區，包括布萊斯谷、沃金頓（Workington）、達靈頓（Darlington）、彼得伯勒（Peterborough）等。

其中，工黨69年鐵票倉布萊斯谷的動向備受外界關注，因為該地區如今已轉而力挺保守黨。勝選的伊恩利維在選舉結果出爐後，先後感謝競選團隊、妻子、當地人民及首相強生（Boris Johnson），「這是我將承擔的巨大責任，我禮拜一就會搭火車去倫敦，我們將會完成脫歐，為英國創造更棒的經濟。」

在布萊斯谷選區擔任30多年工黨下議院議員的坎貝爾（Ronnie Campbell）稍早已宣布請辭。此外，在工黨領先的部分選區當中，許多人的支持度大幅下降；中桑德蘭（Sunderland Central）選區的工黨議員朱莉艾略特（Julie Elliott）贏得的票數已從2017年的9997票降至2964票，「工黨已經令整個國家失望，因為沒有足夠的能力與糟糕的保守黨政府抗衡。」

►不斷更新／英國大選出口民調「保守黨強取368席」　有望2020年1月底脫歐
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