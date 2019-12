搶下工黨近70年鐵票倉！保守黨政治版圖刷新　他感謝強生：將完成脫歐

▲若此次出口民調準確,強生領導的保守黨政府將取得柴契爾夫人(Margaret Thatcher)1987年以來的贏得最大勝利。(圖/路透)

英國大選陸續開票中,根據出口民調,執政的保守黨有望搶下368席。值得一提的是,自工黨1950年成立以來,位在英格蘭東北部的布萊斯谷(Blyth Valley)始終是力挺工黨的鐵票倉,但保守黨的伊恩利維(Ian Levy)此次順利拿下1萬7440票,以700多票的領先優勢贏過工黨的候選人,帶領保守黨刷新69年的政治版圖。

BBC報導,中泰恩河畔紐卡斯爾(Newcastle Central)是全英國第一個開票的選區,由工黨拔得頭籌,且在蓋茨黑德(Gateshead)、霍頓(Houghton)、東泰恩河畔紐卡斯爾(Newcastle East)等選區取得優勢。只不過,保守黨也從工黨手中搶下許多選區,包括布萊斯谷、沃金頓(Workington)、達靈頓(Darlington)、彼得伯勒(Peterborough)等。

The face of a very very hard working constituency MP, #IanLevy. This man has won #BluthValley from sheer hard work and a love of his patch. Plus armies of helpers who want hope, optimism and positivity. #boom pic.twitter.com/htAhE6vTBt