親吻擁抱示愛樣樣來！五角大廈高官公然對女員工「吃豆腐」

▲職場性騷擾示意圖。（示意圖／視覺中國CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

五角大廈監察署辦公室13日發布一份報告，指稱國防部高官蓋伊·羅伯茨（Guy Roberts）曾以親吻、擁抱和撫摸等不當的肢體接觸，性騷擾3名女員工，還透過會議和市政論壇上故意發表言論，創造對女性充滿敵意的工作環境，最後在2018年4月辭職。

蓋伊是前海軍陸戰隊步兵軍官，也曾擔任法官辯護人的委任軍官、華盛頓特區智囊團戰略與國際研究中心的高級研究員和國家安全諮詢公司GBR Consulting的總裁。後來在2007年11月被川普任命擔任核子、化學和生物防禦計劃的事務的首席顧問。

A Pentagon investigation has concluded that Guy Roberts, former assistant secretary of defense for nuclear, chemical and biological defense programs, sexually harassed women on his staff, touching them and making sexual comments. https://t.co/6BI6H0ttvA — Stars and Stripes (@starsandstripes) 2019年12月12日

監察署在2018年2月接到其中一名女員工的投訴，開始調查蓋伊的行為，在與18名相關證人面談、瀏覽超過4千封電子郵件之後發現，還有其他2名女員工也受到性騷擾的對待。

她們指稱，蓋伊會常常評論她們的外表和講一些過分的玩笑話，也曾在公開場合下示愛，獨處時會強迫擁抱和接吻，甚至還會表自己明擁有一間公寓是妻子不知道的，可以到那邊吃飯喝酒，並希望員工可以穿著比基尼赴約。

蓋伊向監察署表示，的確曾開過一些玩笑，但過去30年來一直都是如此，本意並不是想要騷擾女員工，他不能認同調查報告的結果。但監察署在聽完他的話之後，並沒有更改調查結果，並將報告移送至副部長辦公室入檔記錄處理。