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遠航風暴政府責無旁貸　前華航董座盼：應建立空運退場機制

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▲因不堪長期營運虧損，加上資金調度困難，遠東航空宣佈自今(13)日起暫停營運。（圖／記者李毓康攝）

▲因不堪長期營運虧損，加上資金調度困難，遠東航空宣佈自今(13)日起暫停營運。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

遠東航空今（13）日起暫停營運，造成旅客、旅行社業者重大損失，由前華航董事長張家祝及學者主持的台北市交通文教基金會表示，遠航的財務問題由來已久，政府早已可管，民航局對航空業者的管理責無旁貸，應建立航空業退場機制，莫讓旅行社以及旅客成為求助無門的冤大頭。

遠東航空長期財務體質不佳，民航局訂有「遠東航空公司財務異常應變計劃」，民航局官員指出，自2017年起高度監管遠航財務，每月定期查核財務狀況，發現遠航財務依賴董事長張綱維的資金挹注，11日出現3000萬元短期借款未還的資金缺口，因此提醒遠航注意。

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▲台北市交通文教基金會董事長張家祝，號召航運學者成立交通論壇，針對遠航無預警停業風暴，呼籲交通部民航局應建立航空業退場機制。（圖／ETtoday資料照）

▲台北市交通文教基金會董事長張家祝，號召航運學者成立交通論壇，針對遠航無預警停業風暴，呼籲交通部民航局應建立航空業退場機制。（圖／ETtoday資料照）

遠航於昨日召開記者會宣佈暫停一切飛航並資遣員工，旅行公會全聯會理事長蕭博仁痛批，遠航在農曆春節前宣佈停業，實屬惡意倒閉，評估相關旅行社業者損失將達上億元。

航運學者表示，航空業首重飛安，再者交易金額或影響公益層面甚廣，不宜以「溫良恭儉讓」之方式管理，建議交通部，應依民用航空法112條精神「情節重大者，民航局得報請交通部核准後，停止其營業之一部或全部或廢止其許可」，建立航空業退場機制。

學者表示，自2016年以來，兩岸關係急凍，國籍航空威航、復興航空先後倒閉，遠航這顆長期的未爆彈也因財務問題而引爆，縱觀三家航空公司倒閉因素，均為財務狀況不佳，也都是因為款項到期無法支付才宣佈停業，主管機關早可從蛛絲馬跡提出警示，卻未記取教訓，不幸殃及諸多無辜旅客，應予檢討。

台北市交通文教基金會成立逾30年，宗旨在提升台灣交通品質，今年起於臉書開闢交通論壇粉絲專頁，討論與時事相關交通議題，前交通部次長張家祝現為台北市交通文教基金會董事長，參與交通論壇的學者有前台大土木系交通組教授曹壽民、淡江大學運輸管理系教授張勝雄及副教授羅孝賢等人。

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