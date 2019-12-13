「泰式按摩」正式列世界文化遺產！　傳統技術創造上萬工作機會

▲ 外國遊客在泰國按摩。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

傳統「泰式按摩」（Nuad Thai）發源於曼谷臥佛寺，是一種將身體摺疊、以手肘推拿的技術，在泰國盛行好幾個世紀，自1960年代一所專門培育世界各國按摩師的專業學校創立後開始成為全球流行，12日在哥倫比亞首都波哥大舉行的聯合國教科文組織（UNESCO）會議中被列入人類「無形文化遺產」（Intangible Cultural Heritage）。

從曼谷高檔水療中心、普吉島海灘到一般的路邊小店，泰式按摩在泰國無所不在，且1小時的拉背按摩服務只要5美元（約新台幣150元）。曼谷臥佛寺設有傳統按摩學校，按摩師凱拉（Krairath Chantrasri）每年在這裡幫助成千上萬為學習這項技術而湧入泰國的各國學生。

泰國文化部今年4月向聯合國教科文組織提出申請，文化部長維拉（Vira Rojpojchanarat）當時表示，非常有把握通過。9日起聯合國教科文組織於波哥大舉行會議，審核新一批文化遺產申請。12日泰式按摩正式通過，泰國代表也在會議中表示，這在歷史上意義重大。

現年40多歲的凱拉身為一名按摩師之子，對自己在臥佛寺扮演的角色相當自豪，因為擁有臥佛寺按摩學院的認證足以讓每家按摩店引以為傲，「這是我們集體知識的延續。」

泰式按摩也為成千上萬泰國人提供就業機會，每當經濟不景氣時，泰國人的學習意願就會增加。凱拉說明，這對許多身心障礙者或有負債的人來說也是一個機會，因為這項技術不需要使用其他工具，只需要雙手和知識。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。